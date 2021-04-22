Суд признал банкротом задолжавшую "Приватбанку" 1,1 миллиарда компанию Коломойского

Хозяйственный суд Днепропетровской области 20 апреля признал банкротом и начал ликвидационную процедуру ООО "Лада Финанс", среди учредителей которого компании, близкие к Игорю Коломойскому и партнерам.

В рамках дела о банкротстве суд в том числе внес в реестр кредиторов ООО "Лада Финанс" требования государственного "Приватбанка" на 1,12 млрд грн (4 очередь), передает Finbalance.

Среди кредиторов компании также указаны ООО "Цукорпром" (1,87 млрд грн, 4 очередь), ООО "Агро Комплект" (888 млн грн, 4 очередь), ЧАО "Страховая компания "Ингосстрах" (506,4 млн, 4 очередь), ООО "Дукла" (278,6 млн грн, 4 очередь), ЧАО "Семенное" (273,4 млн грн, 4 очередь), ООО "Агрофирма имени Н.А. Посмитного" (17,5 млн грн, 4 очередь).

Производство по делу о банкротстве ООО "Лада Финанс" было открыто по заявлению ООО "Дукла".

Напомним, в январе-феврале 2021 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делам о банкротстве 12 агропредприятий, которые являются должниками "Приватбанка" на сумму 2,6 млрд грн и которые связывали с Коломойским.

Как сообщалось, в четвертом квартале 2020 года общая сумма неработающих кредитов в "Приватбанке" упала на 66,8 млрд грн, а их доля в портфеле уменьшилась до 73,95%.

В НБУ уточняли, что в октябре "Приватбанк" списал с баланса 38 млрд грн неработающих кредитов, под которые был сформирован 100% резервов.