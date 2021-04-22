"Укргидроэнерго" раскритиковало заявление Шмыгаля о сроках утверждения финплана

Отсутствие утвержденного Кабмином финансового плана на 2021 год существенно ограничивает деятельность "Укргидроэнерго" в части капитальных инвестиций, в том числе выполнения плановых ремонтов и строительства Днестровской ГЭС.

Как сообщает пресс-служба компании, финплан до сих пор не утвержден, несмотря на своевременную подготовку документа.

В свою очередь отсутствие утвержденного финансового плана создает значительные ограничения в осуществлении расходов в соответствии с постановлением Кабинета министров №899 от 2012 года.

"Так, обществу запрещено осуществлять расходы на капитальные инвестиции, что делает невозможным выполнение работ, имеющим непрерывный характер, в том числе выполнение плановых ремонтов гидрогенерирующего оборудования и строительства Днестровской ГАЭС", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, запрещено осуществлять приобретение нового оборудования в рамках проведения антитеррористических мероприятий, предписаний контролирующих органов, мер киберзащиты.

Компания напоминает, что финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2020 год был утвержден распоряжением Кабинета министров 14 августа 2019 года, а в июле 2020 года в него были внесены корректировки.

Накануне во время заседания Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о затягивании сроков утверждения финплана "Укргидроэнерго", заявил, что документ находится на рассмотрении.

Шмыгаль также заявил, что отсутствие финплана "Укргидроэнерго" на текущий год не угрожает выполнению инвестпрограммы госкомпании, поскольку финплан на 2020 год был подан и принят в его конце, и это не помешало реализации инвестиционных проектов в прошлом году.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 28,4% (на 914,35 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 4,14 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Государство владеет 100% акций общества.