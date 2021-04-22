Строительная инспекция разрешила Вавришу застроить участок набережной на Подоле

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) 15 апреля выдала ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд", ПАО "Киевский речной порт" и ООО "Торгречтранс" разрешение на строительство на трех участках общей площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщают Наші гроші.

Разрешение выдано на "реконструкцию имущественного комплекса под многофункциональный комплекс". Как известно, на этом месте анонсировано строительство жилого комплекса "Новый Подол".

Как указано в технико-экономических показателях, в комплексе предусмотрено 1246 квартир общей площадью 103 тыс. кв. м. Планируется 10 очередей строительства. Дома будут иметь высоту 9 этажей. Также запланировано создаение 113 тыс. кв. м офисных и торговых помещений, один детсад на 80 мест и паркинг на 54 тыс. кв. м.

Генподрядчиком строительства указано ООО "Спецмехбуд 21", которое входит в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, партнера экс-заместителя директора Департамента градостроительства КГГА в 2010-2015 годах , а сейчас – основателя застройщика SAGA Development (ранее Riverside Development) Андрея Вавриша.

Как отмечает издание, законность этой застройки исследуется следователями Государственного бюро расследований под процессуальным контролем Офиса генпрокурора. Следствие установило ряд нарушений, а также "неоднократную противоправную заинтересованность" в указанных участков Андрея Вавриша с целью дальнейшей застройки. Последний, по данным следствия, проявлял ее еще будучи чиновником КГГА. Участки (12,23 га, 0,21 га и 0,49 га) признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

31 июля 2020 года Октябрьский райсуд Полтавы наложил арест на них, однако уже 10 сентября того же года Полтавский апелляционный суд его отменил.

В мае 2020 года ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ. Впрочем, в уже в сентябре того же года Окружной админсуд Киева это решение ГАСИ отменил, и обязал Инспекцию выдать застройщикам разрешение. Впрочем, в дальнейшем застройщики отказались от своего иска, и в декабре 2020 года апелляция признала решение ОАСК недействительным.

Как сообщалось, участки 12,23 га и 0,21 га находятся на праве постоянного пользования у ПАО "Киевский речной порт", а 0,49 га - в аренде у ПАО "Торгречтранс". Пользователи участков передали функции заказчика строительства в пользу ООО "Риверсайд девелопмент Лтд" и ООО "Набережная-Инвест".

Все эти участки в соответствии с Генпланом является территорией общественной, а не жилой застройки.

Собственниками ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" является Лариса Бурченко (50%) - она известна как сотрудница застройщика SAGA Андрея Вавриша, Виктория Рог (25,5%) и Юрий Бродский (24,5%), сын экс-главы Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Однако по данным Youcontrol, еще в марте 2021 года конечным бенефициарным владельцем "Риверсайд Девелопмент Лтд" был сам Ваврыш.

Собственниками ООО "Торгрчтранс" является Светлана Смолий и ООО "Инком-Инвест", конечным владельцем которого является украинский бизнесмен Александр Кардаков. Он же является конечным владельцем ООО "Набережная-Инвест".

Конечными владельцами ПАО "Киевский речной порт" является Вячеслав Русанов (22,5%), Ирина Коваленко (24,99%), Светлана Бродская (11,99%), Юрий Бродский (5,99%) и Ростислав Бродский (5, 99%).