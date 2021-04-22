Нацбанк оштрафовал 5 кредитных союзов
Национальный банк Украины применил к пяти кредитным союзам меры влияния за несвоевременную подачу отчетности за 2020 год.
Об этом сообщает прессс-служба регулятора.
Отмечается, что оштрафованы на 1,7 тыс. грн следующие кредитные союзы:
- "Игея";
- "Взаимопомощь";
- "Ваш достаток";
- "Єднання";
- "Азов кредит".
Напомним, Нацбанк применил меры воздействия к 11 страховых компаний за нарушение нормативов. В частности, НБУ решил приостановить действие всех лицензий пяти компаний: ЧАО "Страховая компания "Капитал-Страхование", ОДО "Страховая компания "Ника", ЧАО "Альянс-гарант" страховая компания", ЧАО "Страховая компания "Финекс", ОДО "Страховая компания "Финтех".
Джерело: Нацбанк
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