Нацбанк оштрафовал 5 кредитных союзов

Национальный банк Украины применил к пяти кредитным союзам меры влияния за несвоевременную подачу отчетности за 2020 год.

Об этом сообщает прессс-служба регулятора.

Отмечается, что оштрафованы на 1,7 тыс. грн следующие кредитные союзы:

"Игея";

"Взаимопомощь";

"Ваш достаток";

"Єднання";

"Азов кредит".

Напомним, Нацбанк применил меры воздействия к 11 страховых компаний за нарушение нормативов. В частности, НБУ решил приостановить действие всех лицензий пяти компаний: ЧАО "Страховая компания "Капитал-Страхование", ОДО "Страховая компания "Ника", ЧАО "Альянс-гарант" страховая компания", ЧАО "Страховая компания "Финекс", ОДО "Страховая компания "Финтех".