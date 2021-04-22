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Нацбанк оштрафовал 5 кредитных союзов

Нацбанк оштрафовал 5 кредитных союзов

Национальный банк Украины применил к пяти кредитным союзам меры влияния за несвоевременную подачу отчетности за 2020 год.

Об этом сообщает прессс-служба регулятора.

Отмечается, что оштрафованы на 1,7 тыс. грн следующие кредитные союзы:

  • "Игея";
  • "Взаимопомощь";
  • "Ваш достаток";
  • "Єднання";
  • "Азов кредит".

Напомним, Нацбанк применил меры воздействия к 11 страховых компаний за нарушение нормативов. В частности, НБУ решил приостановить действие всех лицензий пяти компаний: ЧАО "Страховая компания "Капитал-Страхование", ОДО "Страховая компания "Ника", ЧАО "Альянс-гарант" страховая компания", ЧАО "Страховая компания "Финекс", ОДО "Страховая компания "Финтех".

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Джерело:  Нацбанк
НБУ (9401) кредитні спілки (119) штраф (1136)


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