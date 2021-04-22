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Кабмин обязал "Укрзализныцю" перечислить в госбюджет 750 миллионов

Кабмин обязал

Кабинет министров утвердил годовой отчет АО "Укрзализныця" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 млн грн дивидендов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №349-р от 21 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества "Укрзализныця" годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.

Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзализныци" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на "Чонгар" в размере 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).

Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн, однако по итогам 2020 года "Укрзализныця" уже получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1599) Кабмін (7826) Укрзалізниця (4830) дивіденди (469)


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в тему:
Очередное подтверждение фантазий бюджета 2021 - финансовый план "Нафтогаза" в котором четко указана, что за 2020 год он получил убытки в размере 11,8 млрд грн., тогда как в бюджете 2021 г. предусмотрены поступление дивидендов от предприятия с учетом плановой прибыли прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд грн. (* по теме)
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22.04.2021 21:21 Відповісти
такое может быть! если кабмин затыкая дыры приказал перевести 23 ярда в госбюджет, то как раз и получится такая арифметика)
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22.04.2021 21:37 Відповісти
Там же пише, що дивіденди за 2019 рік: "Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзализныци" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн - на покрытие убытков прошлых летИсточник: https://biz.censor.net/n3261483. Це ще зелені мародери не рлзмародерили.
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23.04.2021 14:45 Відповісти
Щось я давно не чув цю бородату дівчинку Лещенко...Шукає компромат на Пороха напевно
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22.04.2021 21:47 Відповісти
О! Вот и нашлась отмазка про немытые окна - все ушло в бюджет!))))
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22.04.2021 23:03 Відповісти
у ЖД мафиози бабло отняли большие дяди, нариду готовиться к подорожанию проезда
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23.04.2021 00:42 Відповісти
Какие нафиг перечисления? А серлещу и остальным петушкам, которые кукарекали против Пороха, и теперь в награду от ЗЕбанутой шмаркли стали членами. Членами наглядовой рыды с окладом более 300 000 гр. в месяц.
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23.04.2021 09:58 Відповісти
А во сколько обходится Украине содержание кабмина,ВР Украины и профильных министерств в месяц?Чтобы содержать только одного профильного министра нужно отчисление налогов минимум 2-3-х тысяч рабочих.
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23.04.2021 17:39 Відповісти

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