Глава МВФ связала рост экономики с темпами вакцинации

Прогресс в вакцинации от коронавируса и постепенная отмена ограничительных мер в еврозоне должны "проложить путь к устойчивому восстановлению экономической активности в течение 2021 года".

Об этом сообщила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, несмотря на возможное сокращение ВВП в первом квартале, поступающие экономические данные и опросы указывают на возобновление роста во втором квартале. Краткосрочные риски для роста экономики еврозоны по-прежнему смещены "в сторону снижения", среднесрочные риски остаются "более сбалансированными", сообщила она. Инфляция, "вероятно, продолжит ускоряться в ближайшие месяцы".

"Хотя восстановление мирового спроса и масштабные фискальные стимулы поддерживают активность в мире и в еврозоне, краткосрочные экономические перспективы омрачает неопределенность, связанная с возобновлением пандемии и развертыванием вакцин", - сказала Лагард.

Несмотря на ускорение инфляции в течение последних месяцев, базовое ценовое давление остается сдержанным, отметила глава ЕЦБ.

В подобной ситуации обеспечение благоприятных условий финансирования в еврозоне по-прежнему играет исключительно важную роль, подчеркнула Лагард. При этом она указала на сохранение рисков для условий финансирования, несмотря на стабилизацию рыночных процентных ставок после роста ранее в этом году.

ЕЦБ по итогам апрельского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Напомним, Национальный банк считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины. В Нацбанке отмечают, что новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.

Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.