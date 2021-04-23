США не оставят попытки остановить "Северный поток-2", – Госдеп

Администрация США расценивает проект газопровода "Северный поток-2" как опасный для энергетической безопасности Европы и продолжит предпринимать меры против его завершения.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, передает Интерфакс-Украина.

"Это плохая сделка. Мы назвали его российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, и Украины на восточном фланге наших союзников по НАТО", - сказал он.

При этом он пообещал, что американская администрация, в том числе за счет уже принятых законов, будет и впредь противодействовать окончанию строительства газопровода.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока-

Напомним, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток-2". По информации издания Politico, Министерство юстиции утвердило два пакета ограничений против российского газопровода. Они напралены против компании, ответственную за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Также администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток-2". Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта.

2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций против проекта.