Украина получила 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи

Украина получила более 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX при содействии ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, эту партию используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте старше 65 лет, для получения второй дозы вакцины AstraZeneca соответственно определенному интервалу между первой и второй прививкой.

Отмечается, что все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно. Всего до конца года в рамках инициативы в Украину должны поставить препараты для вакцинации 8 млн человек.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 20 апреля зарегистрировало вакцину AstraZeneca-SKBio против COVID-19, которую производят в Республике Корея, для экстренного медицинского применения.

Отмечается, что AstraZeneca-SKBio разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio. Вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

Также в Минздраве подчеркнули, что все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления и не рассматриваются как различные.