Курс биткойна резко упал ниже $50 тысяч
Стоимость криптовалюты Bitcoin упала ниже психологической отметки в $50 тыс.
По данным Coindesk, это самая низкая цена за последние 48 дней.
По данным торгов, на данный момент стоимость одного биткойна составляет $48 181. Минимальный курс криптовалюты в течение суток составлял $47 467, что является падением на около $5 227 или 9,78% за последние 24 часа.
Напомним, еще 13 апреля курс биткойна бил рекорды и торговался выше отметки в $62 тыс. в преддверии выхода на открытый рынок оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc.
Джерело: Coindesk
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