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Курс биткойна резко упал ниже $50 тысяч

Курс биткойна резко упал ниже $50 тысяч

Стоимость криптовалюты Bitcoin упала ниже психологической отметки в $50 тыс.

По данным Coindesk, это самая низкая цена за последние 48 дней.

По данным торгов, на данный момент стоимость одного биткойна составляет $48 181. Минимальный курс криптовалюты в течение суток составлял $47 467, что является падением на около $5 227 или 9,78% за последние 24 часа.

Курс биткойна резко упал ниже $50 тысяч 01

Напомним, еще 13 апреля курс биткойна бил рекорды и торговался выше отметки в $62 тыс. в преддверии выхода на открытый рынок оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc.

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Джерело:  Coindesk
криптовалюта (645) біткоїн (291)


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