Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале
Национальный банк Украины (НБУ) оценивает падение ВВП Украины в первом квартале а 1,5%, тогда как в январе прогнозировал его снижение всего на 0,1%.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, обнародованном на сайте НБУ
"В четвертом квартале прошлого года экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале 2021 года ее восстановление несколько замедлилось. Во-первых, внедрение новых карантинных ограничений привело к угнетению деловой активности. Во-вторых, эффект низших прошлогодних урожаев сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота", – отмечается в отчете.
Кроме того, НБУ констатирует усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России, что повлияло на ухудшение показателей промышленности несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках.
Сложные погодные условия января-февраля также ослабили показатели строительства и транспорта.
В то же время по итогам марта, несмотря на "карантин красных зон", ожидается рост реального сектора экономики за счет эффекта низкой базы сравнения и фактического улучшения показателей предприятий.
Согласно прогнозу, начиная со второго квартала экономика Украины вернется к устойчивому росту, главным двигателем которого и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос.
Впрочем, согласно обнародованному документу, прогноз роста экономики во втором квартале также ухудшен – до 8,7% с 11,3%.
В то же время если в январе НБУ ожидал роста ВВП на 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах 2021 года, тогда сейчас эти показатели оцениваются на уровне 4,2% и 3,6%.
Нацбанк уточнил, что этот макропрогноз основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии и ослабления текущих ограничений уже с мая.
Как сообщалось, в целом Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% с 4,2%, прежде всего из-за вызванных карантинными ограничениями потерь, но в то же время улучшил прогноз на 2022 год – до 4% с 3,8%.
ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.
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638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
даже саакашвили проснулся и заявил что при зеленском воруют более 37 млрд.долларов в год..