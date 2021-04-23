АМКУ заметил попытки копирования упаковки конкурентов у производителей сгущенки (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил рекомендации ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" воздержаться от использования упаковки сгущенного молока, похожей на продукцию других производителей – ООО "Милк-Инвест" и ЧАО "Ичнянский молочноконсервный комбинат".

Как сообщает пресс-служба Комитета, последние два производителя выпускают продукцию с таким оформлением с 2019 года, в то время как предприятия, которым даны рекомендации – только с июля-октября 2020 года.

"Следовательно, Комитет предоставил ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" рекомендации прекратить использование этих элементов оформления этикеток молока цельного сгущенного с сахаром и продукта молокосодержащего сгущенного с сахаром "Сгущенка", – сказано в сообщении.

При этом АМКУ согласился, что многие производители сгущенного молока с сахаром используют при оформлении упаковки продукции графическую стилистику и цвета советских времен. При этом производителями добавляются отдельные собственные элементы дизайна этикеток.

Однако вприведенном случае производители использовали этикетки не только с этими узнаваемыми элементами, но и уникальные элементы с этикеток заявителей без их разрешения.

"В частности, речь идет об элементах в виде лент с надписью, медалей, размещения торговых марок, изображения клубники в брызгах молока. Эти элементы изображения размещались на этикетках в тех же местах, где и аналогичные элементы заявителей. Такое схожее оформление этикеток может привести к смешиванию с деятельностью заявителей", – подчеркивается в сообщении.

В то же время сейчас у АМКУ отсутствует информация о том, что такое копирование этикеток конкурентов привело к существенному ограничению или искажению конкуренции.

Следовательно, согласно законодательству, при условии выполнения положений рекомендаций, АМКУ не будет открывать производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.