Путин подтвердил возвращение российских туристов на курорты Египта

Россия готова полностью возобновить авиасообщение с Египтом, включая чартерные рейсы на курорты этой страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского президента Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.

"С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет", – сказано в сообщении.

Стороны также договорились, что компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Ранее российский Интерфакс со ссылкой на источники сообщал, что РФ может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая.

Как сообщалось, ранее российские власти запретили полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня. По оценке Ассоциации туроператоров РФ, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок.

Напомним, Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.