Киевсовет отдал под застройку стадион спорткомплекса "Наука"

Киевсовета 22 апреля принял решение о передаче ООО "Наука-Комфорт" в аренду земельного участка для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого комплекса с объектами социального и общественного назначения по ул. Академика Вернадского, 32 в Святошинском районе Киева.

За это решение проголосовали 68 депутатов, среди которых – 15 от "Европейской солидарности", 20 – от УДАРа Виталия Кличко, 12 – от ВО "Батькивщина", 8 – от ОПЗЖ, 8 – от "Слуги народа", 4 – от "Голоса" и один внефракционный, сообщают Наші гроші.

Указанным решением участок 3,11 га передается ООО "Наука-Комфорт" для строительства жилого комплекса. При этом меняется его целевое назначение – до сих пор он использовался для обслуживания объектов физической культуры и спорта. В частности, до сих пор на этом участке располагался стадион спорткомплекса "Наука".

Застройщик планирует построить на указанном участке шесть жилых многоэтажек, футбольное мини-поле, теннисные корты и баскетбольную площадку.

Напомним, в 2005 году Киевсовет передал ПАО "Наука-Спорт" в аренду на 25 лет участок площадью 6,08 га по ул. Академика Вернадского, 32 для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса.

В дальнейшем этот участок разделили на три части: 3,11 га – передается в аренду фирме "Наука-Комфорт", 0,03 га – передается в земли запаса жилой и общественной застройки, 2,94 га – остается в аренде ПАО "Наука- спорт" до 2030 года.

Строительство жилья на участке 3,11 га по ул. академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 года Киевсоветом детальному плану территории в границах улиц академика Крыжановского, бул. академика Вернадского, ул. Н.Краснова, железнодорожная колея.

В этом ДПТ территории общественных зданий и сооружений, на которой строительство жилья запрещено, превратили в территории многоэтажной жилой застройки.

Владельцем ООО "Наука-Комфорт" является ООО "Имидж Кэпитал", а руководителем – Валерий Мариненко. Собственниками ООО "Имидж Кэпитал" является ООО "Имидж Финанс Групп" (61%) и Владислав Ковтун (39%). Владельцами "Имидж Финанс Групп" является Александр Клименко и Светлана Клименко. До февраля этого года совладельцем "Имидж Кэпитал" вместо Ковтуна был Георгий Цагареишвили, двоюродный брат бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

Ранее депутат от фракции "Еднисть" Ваган Товмасян при обсуждении этого проекта решения заявил, что "Наука-Комфорт" – это компания, за которой стоит т.н. "смотрящий" за столицей Денис Комарницкий.

Отметим, что всем составом за передачу участок этой фирме проголосовала фракция "Батькивщины", спонсор которой – владелица строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова заключала т.н. "понятийные" соглашения с Комарницким.