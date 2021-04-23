Предприятия в первый день записали на вакцинацию 10 тысяч сотрудников, – Минздрав

На вакцинацию от COVID-19 за сутки записалось уже 84 компании с общим штатом сотрудников больше 10 тысяч человек.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

"За вчера уже записалось 84 коллектива. В целом это 10,39 тыс. человек", – сказал заместитель министра.

Ляшко добавил, что вакцинация организованных коллективов – это не нарушение дорожной карты вакцинации.

"Там четко прописано, что одновременно может работать несколько этапов. Чтобы вакцина эффективно использовалась, будут приглашаться люди с других этапов вакцинации", – сказал чиновник.

Как сообщалось, накануне Минздрав объявил, что компании могут записаться на вакцинацию от COVID-19 при условии, что более 50 их сотрудников желают получить прививку.

В министерстве отмечали, что вакцинация организованных коллективов будет проходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Руководство компании должно обеспечить необходимые условия, в частности помещение для вакцинации, помещения для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек, средства индивидуальной защиты.