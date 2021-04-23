Долг облгазов перед Оператором ГТС превысил 10 миллиардов, – Макогон

Долг операторов газораспределительных систем (облгазов) перед ООО "Оператор газотранспортной системой Украины" (ОГТСУ) достиг 10 млрд грн.

Об этом в интервью Экономической правде заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

"Долг перед ОГТСУ составляет 9,943 млрд грн, они не оплатили 1,1 млрд кубов газа. Обращаю внимание, что на конец 2020 года их задолженность была 1,23 млрд грн. То есть, за первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 млрд грн", – сообщил Макогон.

По его словам, государственный Оператор ГТС недополучает доходы из-за долгов облгазов.

"Мы – прибыльная компания. Почти 80% нашего дохода от транзита газа. А облгазы фактически вымывают наши деньги, и в конечном итоге государство недополучит дивиденды. Поэтому здесь очень важно предусмотреть механизмы, как можно с этим бороться. В чем сейчас проблема с облгазами? В отношении них нет никакого законодательного требования хоть что-то нам платить. Ну, как? Договор есть, но в принципе механизма влияния нет", – отметил Макогон.

Руководитель ОГТСУ сообщил, что Регулятор в сегодняшних условиях не способен повлиять на частные облгазы, поэтому нужно внедрять распределительные счета.

"Да, к ним приезжает НКРЭКУ, выписывают им штрафы, мы подаем на них в суд, но это все так долго. Поэтому мы уже давно предложили, и до сих пор настаиваем на внедрении так называемых распределительных счетов. Один из примеров – "Донецкоблгаз", конечным бенефициаром которого, как говорят, является господин Курченко. Эта компания начала создавать перед нами по 250 млн грн долгов ежемесячно. Она абсолютно перестала с нами рассчитываться и сейчас ее общий долг почти 900 млн грн. Этот вопрос был поднят уже на уровне премьер-министра", – отметил Макогон.

В интервью глава ОГТСУ подчеркнул, что газотранспортная система работает стабильно, несмотря на крупные задолженности со стороны облгазов, однако страдает госбюджет.

"ГТС пока не пострадала. Но пострадает госбюджет, куда мы выплачиваем чистую прибыль в виде дивидендов. У нас в этом году чистая прибыль 20,4 млрд грн", – подчеркнул Макогон.

Ранее финдиректор НАК "Нафтогаз Украины" Петер Стефанус ван Дрил сообщал, что долг газоснабжающих компаний перед "Нафтогазом" составляет 23,5 млрд грн.