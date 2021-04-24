Суд признал банкротом футбольный клуб "Металлист" Курченко

Хозсуд Харьковской области 22 апреля признал банкротом ПАО "Футбольный клуб "Металлист" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

В госреестре конечным бенефициаром этой структуры указан беглый олигарх Сергей Курченко.

Еще 17 марта 2020 года суд утвердил реестр требований кредиторов ПАО "Футбольный клуб "Металлист". Наибольшая задолженность – по зарплате перед почти сотней человек.

Напомним, 21 апреля Харьковский городской совет инициировал передачу из государственной в коммунальную собственность движимого и недвижимого имущества, конфискованного у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена".

Также своим решением горсовет берет обязательства использовать их по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность.

Как сообщалось, в октябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК "Металлист" на сумму $200 млн.

9 января 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу" сообщил, что конфискация ФК "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии.

18 января 2018 года глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная выступила за передачу имущества ПАО "ФК "Металлист" после окончания процедуры спецконфискации в совместную собственность территориальных громад области.

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия.

В феврале Кучер подписал распоряжение о создании государственного предприятия "Харьков-Арена".

Как сказано в уставе, "Харьков-Арена" - государственное унитарное предприятие, которое действует как государственное коммерческое предприятие. Оно не может быть учредителем другого юридического лица. Предприятие действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и исполнение обязательств.