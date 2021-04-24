В Одесской области отменили ограничения "красной" зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела Одесскую область из "красной" карантинной зоны в "желтую".

Соответствующее решение было принято 24 апреля во время внеочередного заседания комиссии, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

"По результатам Госкомиссия решила отменить с 00:00 25 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня", – написал он.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в течение ближайшей недели шесть регионов выйдут из "красной" карантинной зоны.

Отметим, что на данный момент в зоне "красного" уровня эпидемической опасности находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.