Минфин подтвердил размещение евробондов на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых

Украина размещает еврооблигации с погашением в 2029 году на сумму $1,25 млрд под 6,875% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена ​​на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard&Poor's и "В" – агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года", – сказано в сообщении.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Как уточнили в Минфине, привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина надеется получить от США в 2021 году новые гарантий по еврооблигациям на $1 млрд, что позволило бы рефинансировать выпуск еврооблигаций на такую же сумму под гарантии США от 2016 года. Эти облигации нужно погасить в мае 2021 года. Однако в посольстве США тогда отмечали, что страна уже несколько лет не выдает гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран.

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.