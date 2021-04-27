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Минфин подтвердил размещение евробондов на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых

Минфин подтвердил размещение евробондов на $1,25 миллиарда под 6,9% годовых

Украина размещает еврооблигации с погашением в 2029 году на сумму $1,25 млрд под 6,875% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена ​​на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard&Poor's и "В" – агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года", – сказано в сообщении.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Как уточнили в Минфине, привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина надеется получить от США в 2021 году новые гарантий по еврооблигациям на $1 млрд, что позволило бы рефинансировать выпуск еврооблигаций на такую же сумму под гарантии США от 2016 года. Эти облигации нужно погасить в мае 2021 года.  Однако в посольстве США тогда отмечали, что страна уже несколько лет не выдает гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран.

Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.

Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Автор: 

держборг (1085) Мінфін (2923) облігації (1463) євробонди (628)


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Топ коментарі
+3
Какое еще население? Они же сами через свои оффшоры зарабатывают на стране.

Похожая новость - https://biz.censor.net/news/3260231/gruziya_razmestila_evrobondy_na_500_millionov_pod_28_godovyhhttps://biz.censor.net/n3262128 Чувствуете разницу в 4,1%? Вот так и живут, наши бидосики, на жалкие 4-5%... с миллиарда...
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27.04.2021 13:37
+3
Узбекистану занимают под меньший в 2 раза процент. Зеля настолько убогий лох, что давать ему деньги в долг - огромный риск
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27.04.2021 13:47
+3
МВФ дает кредиты под 3%, но требует не воровать...А это для "новых лиц" и коломойского неприемлемо... Легче взять под 7% и никто контролировать не будет, ведь все равно лохи будут платить проценты с бюджета Украины...
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27.04.2021 16:01
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А на внутренний рынок почему бы их не вывести? В украинских банках ставка по валютным депозитам меньше 1%, а Минфин облигации по 6,9% размещает. Дайте своему населению заработать.
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27.04.2021 13:11 Відповісти
Какое еще население? Они же сами через свои оффшоры зарабатывают на стране.

Похожая новость - https://biz.censor.net/news/3260231/gruziya_razmestila_evrobondy_na_500_millionov_pod_28_godovyhhttps://biz.censor.net/n3262128 Чувствуете разницу в 4,1%? Вот так и живут, наши бидосики, на жалкие 4-5%... с миллиарда...
показати весь коментар
27.04.2021 13:37 Відповісти
Им просто на меньших условиях никто денег не дает. Совсем не дает. Плата за риск.
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27.04.2021 16:23 Відповісти
С МВФ побили горшки, потому и не дают.
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27.04.2021 16:48 Відповісти
Узбекистану занимают под меньший в 2 раза процент. Зеля настолько убогий лох, что давать ему деньги в долг - огромный риск
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27.04.2021 13:47 Відповісти
У страны нет перспектив с такими займами. Если тратить огромные суммы на обслуживание таких евробондов то денег на развитие не будет.
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27.04.2021 15:59 Відповісти
Ну так не правительству же земрази отдавать.
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27.04.2021 20:47 Відповісти
МВФ дает кредиты под 3%, но требует не воровать...А это для "новых лиц" и коломойского неприемлемо... Легче взять под 7% и никто контролировать не будет, ведь все равно лохи будут платить проценты с бюджета Украины...
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27.04.2021 16:01 Відповісти
Нет это не геноцид, это короновирус винрват,когда из бюджета денег в достаточном колличестве не выделяют на кислород, вакцины, медиков,да вообще , что касается народа ни на что, как они говорят, потому, что страна бедная, а если и выделяют, то не осваевают,-это просто рынок такой, не рыночный,когда есть кредиты под 2%, потому, как население отдает в банк депозиты под 1,5%, а чиновники у власти берут кредиты для населения за сет бюджета за границей под 7% в валюте, та же Грузия под 2, 8% и под 12-18% в гривне не смортя, что девальвации нет, а курс находится в корридоре уже 6 лет межлу 24-29, а $ инфляция 1, 5%, таким образом из бюджета переплачиваю только на % миллиарды $, еше хорошо находятся и осваивают бюджетные деньги не только на %, а на газе, Зе э/э, когда рынок устроен по такому же принципу, когда есть дешевле атомная э/э и не допускают мелких производителей Зе э/э с целью не допустить установления рыночной цены, а берите по лобистскому закону у таких, как господин Ахметов по 4,5 за 1 квт .А еще быстро и в любом объме осваиваются бюджетные средства на дорогах, когда весь мир финансирует за счет акцизов на топливо (нет акцизов, значит нет спроса, есть поступления акцизов и нет дорог значит украли) и инвестиций, создавая открытую, прозрачную, демократическую, равную для всех,и прежде для населения, конкурентную экономику,рынки,а не блатную для своих друзей и роздственников подопечных "няни", кланово-кумовскую , монопольно-олигархическую, когда экономика не потребления, а сырьевая на вывоз, захватили сырье, подняли цены и давят население монопольными ценами,и экономика не растет,вот потому ни медицины , ни газа, ни э/э ни дорог через 10 лет не будет, одни долги, еще надо открыть в таких условиях рынок Земли и население не только без Земли, без территории и хлеба останется. Нет это не геноцид - это просто рынок такой, где население должно платить за коррупцию и долги власти, а свои потребности и спрос не могло удовлетворить.
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27.04.2021 20:38 Відповісти
Бизнес по модели бени - берем предприятие, набираем кредитов, выводим деньги, объявляем о банкротстве, берем предприятие.
Зачем брать предприятие, если можно взять целую страну.
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27.04.2021 20:49 Відповісти

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