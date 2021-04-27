Жесткий карантин в Киеве могут отменить 30 апреля, – Кличко
Жесткие карантинные ограничения в Киеве могут быть отменены уже 30 апреля.
Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова", передает Интерфакс-Украина.
"Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС и в зависимости от показателей, которые мы увидим, будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат, и количество заболевших сейчас снизилось", - сказал он.
Напомним, жесткие карантинные ограничения в Киеве начали действовать с 20 марта. С 5 апреля для проезда в общественном транспорте были введены спецпропуска. Также Кличко заявля о возможном продлении локдауна в Киеве до 10 мая.
На утро 27 апреля в Киеве зафиксировали 869 новых случаев заболевания COVID-19.
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