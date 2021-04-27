Второе судно приступило к достройке "Северного потока-2"

Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток-2".

Об этом сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", – отмечает оператор стройки.

Как сообщалось, ранее европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский" для достройки газопровода "Северный поток-2" на общую стоимость не менее $10 миллионов. Как сообщало Deutsche Welle, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.

После дооснащения современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

Отметим, что администрация США рассматривает возможность введения еще двух пакетов санкций в связи с проектом "Северный поток-2".

По состоянию на 31 марта было уложено по двум ниткам 2 339 км магистрали из 2 460 км, или 95% газопровода. Оставалось уложить около 121 км от общей протяженности "Северного потока-2".