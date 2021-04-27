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Новини
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Второе судно приступило к достройке "Северного потока-2"

Второе судно приступило к достройке

Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток-2".

Об этом сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", – отмечает оператор стройки.

Как сообщалось, ранее европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский" для достройки газопровода "Северный поток-2" на общую стоимость не менее $10 миллионов. Как сообщало Deutsche Welle, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.

После дооснащения современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

Отметим, что администрация США рассматривает возможность введения еще двух пакетов санкций в связи с проектом "Северный поток-2".

По состоянию на 31 марта было уложено по двум ниткам 2 339 км магистрали из 2 460 км, или 95% газопровода. Оставалось уложить около 121 км от общей протяженности "Северного потока-2".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
газ (7922) газопровід (1178) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+10
ну Байден, ну молодець.. оце дав раші прикурити, не те що Трамп..
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27.04.2021 14:06
+8
Що Трамп, що Байден - один чорт. ***** добудувало би цей трубопровід в будь-якому разі. Зупинити його можуть лише німці, але їм потрібен "Потік" щоб стати практично монополістом з розподілу газу в ЄС та нагнути поляків, французів і т.д.
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27.04.2021 16:21
+7
Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток-2". Источник: https://biz.censor.net/n3262223

Проституція Німеччини повинна війти до світової культурної спадщини
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27.04.2021 20:05
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попугала раша сытый запад тот и заткнулся....
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27.04.2021 13:00 Відповісти
Европа снова озаботилась, а из кремлядских репродукторов продолжает литься соловьиный помет:

У Европы тоже каждый день проблемы
И американский там уже спецназ.
Мы лишь улыбнемся, сами разберутся.
Ну, а ночью перекроем и Европе газ! И улыбка без сомненья
Вдруг коснется ваших глаз
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!
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27.04.2021 13:20 Відповісти
ну Байден, ну молодець.. оце дав раші прикурити, не те що Трамп..
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27.04.2021 14:06 Відповісти
Що Трамп, що Байден - один чорт. ***** добудувало би цей трубопровід в будь-якому разі. Зупинити його можуть лише німці, але їм потрібен "Потік" щоб стати практично монополістом з розподілу газу в ЄС та нагнути поляків, французів і т.д.
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27.04.2021 16:21 Відповісти
Да, бейденофилов ныньче не слышно, не оправдал надежд старый маразматик байден...
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27.04.2021 17:00 Відповісти
а что ты от Байдена ждал то? Что он прийдет и все проблемы украины порешает вместо самих украинцев?
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27.04.2021 19:44 Відповісти
"все проблемы украины порешает"

Украина - государство, названия государств нужно писать с большой буквы иначе это воспринимается как принижение этого государства.
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27.04.2021 20:53 Відповісти
Ну не завжди, не завжди.
Наприклад, у покутській говірці галицького діалекту української мови слово "україна" вживається у значенні "околиця". Як беззаперечний доказ, цитата з новели "Майстер" (1898) класика української літератури Василя Стефаника (вивчається у школі):
"- Прийшов одної неділі чоловік з Луговиськ та й каже: так і так, ксьондз наш закликає вас до себе. Зібрав я си та й іду. То не далека україна, та й приходжу до лугівського ксьондза."©
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28.04.2021 11:10 Відповісти
Причем здесь покутский диалект времен конца 19 века до современного государства и его современного названия.. Дядя, ты - дурак? или обычный лахтинский троль?
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28.04.2021 21:25 Відповісти
Итого они уже 3 км в день делают, к лету достроят.
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27.04.2021 14:08 Відповісти
Байден пошел навстречу Германии во вред Украине!
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27.04.2021 15:16 Відповісти
Неужели есть еще люди , которые думают , что у Украины есть друзья?
Пока война с рашкой , пока и друзья , но попробуйте зацепить их шкурные интересы и прозреете.
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27.04.2021 15:59 Відповісти
Панове , так як у всіх свої інтереси , то не забувайте , що Америка дуже хоче продавати свої ресурси в ЕС. А звідси виходить , що-до раша потік2 : далі буде ...
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27.04.2021 22:29 Відповісти
Не завадив би якийсь худобовоз з Того, щоб протаранив і відправив на дно того Черського. Звичайно, що ненавмисно.
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27.04.2021 19:03 Відповісти
Ашот1488?
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28.04.2021 07:53 Відповісти
Ш
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28.04.2021 11:05 Відповісти
кацапы оукожопы. или есть сомнения? подождем и не мешаем
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27.04.2021 19:26 Відповісти
да,да,да... эти рукожопы отжали крым,убили 15 тысяч наших людей,построили мост в крым и так далее,чего ждать то решил? манны небесной?
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27.04.2021 19:41 Відповісти
.. поведінки ЕС та США .
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27.04.2021 22:30 Відповісти
И ради чего?
Кацапоиды как жили в дерьме, так и живут.
Жирует пуйло и прихлебатели.
А быдлокацапы прикопаны тысячами по всему миру.
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28.04.2021 10:37 Відповісти
а сколько было смеха и всяких шуточек от екцпердов в комментах на цензоре что кацапы не построят северный поток ) такое впечатление что кацапы плевать хотели на кого то в мире и идут своей дорогой и делают то что им нужно,а наши клоуны только хохотать могут
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27.04.2021 19:43 Відповісти
Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток-2". Источник: https://biz.censor.net/n3262223

Проституція Німеччини повинна війти до світової культурної спадщини
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27.04.2021 20:05 Відповісти
Одна глибинна бомба з дистанційним управлінням вирішує питання. А через місяць - друга...
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27.04.2021 20:22 Відповісти
иди в садик, першачок
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27.04.2021 23:19 Відповісти
Была инфа, что звонок байдена - это был обмен отвода войск на достройку Потока...и всё говорит о том, что инфа небезосновательная.
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27.04.2021 21:26 Відповісти
Вы видите хоть какой то смысл такое предлагать?

Достроят поток - войска вернут. И в чём смысл?
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28.04.2021 10:55 Відповісти
Я вижу смысл в том, чтоб Вы внимательно читали то, чему оппонируете. Где написано, что я "такое предлагаю" ... Да и смешно ..Кому я могу предлагать ..такое ..любое... кто меня послушает? забавно... Так вот... Был инсайд о том, что в телефонном разговоре с Байденом х**ло выторговал то, о чём я написал...Правда это ..или нет... неизвестно...Но после этого строительство потока возобновилось ..Совпадение ? Штаты после этого , серьёзно расширили программу военной помощи Украине...ДОбавили денег к первоначально объявленной сумме... ввели в список помощи новую "леталку"...Тоже совпадение? Пишу я об этом не в первый раз. Неделю назад, на другом топике, я писал уже об этом и закончил свой пост ..будете удивлены - Вашими сегодняшними словами "достроят поток - войска вернут.НО не только в этом опасность . Если газ перестанет идти через Украину - у х**ла не будет тормозов для вторжения...
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28.04.2021 16:30 Відповісти
thanks Joe Biden
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27.04.2021 21:57 Відповісти
Европейские шлюхи продали будущее Европы...
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28.04.2021 02:53 Відповісти
Ну що з'їли а я вам писав ще в 2014 що меркелиха продажна шлюха, ще коли вона бігала від ху-ла до Обами та верещала що Україні зброю давати неможна.
На мене все стадо плювалось і згодом таки забанили навічно, їжте придурки не обляпайтеся. Ще жида вибрали на владу... що ж ви наробили, де ваші мізки були?
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28.04.2021 08:14 Відповісти
задолбало уже везде пихают этот поток быстрее б его достроили чтоб забыть уже про него
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28.04.2021 08:30 Відповісти
для украины лучше чтоб быстрее они его достроили всетаки соседи а богатый сосед лучше бедного
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28.04.2021 08:35 Відповісти
И чего вам, русским, не сидится на русских ваших ресурсах, претесь сюда?

P.S. Чтоб не повторяться - гляньте сообщение выше на странице. Пользователь Rusing написал вашему коллеге по ботоферме:
Украина - государство, названия государств нужно писать с большой буквы иначе это воспринимается как принижение этого государства.

Ох, и колет вам Украина, что даже не можете пересилить себя, и написать Украина с большой буквы, чтоб не так сильно палиться.
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28.04.2021 10:53 Відповісти
да европейцы как были лохами со времен приама так и остались только их далекие предки коня себе в город затянули а эти почти двух метровую стальнуют рубу в самый центр европы по которой путин не нарушая границ сможет за неделю десятки дивизий перебросить в самое сердце европы совсем они там обкурились чтоли и украине тоже стоило бы подумать про транзитные трубы так сказать ведь в любой момент начать вылазить могут с 14 года этот дамаклов мечь висит над украиной
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28.04.2021 09:01 Відповісти

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