Второе судно приступило к достройке "Северного потока-2"
Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток-2".
Об этом сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.
"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", – отмечает оператор стройки.
Как сообщалось, ранее европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский" для достройки газопровода "Северный поток-2" на общую стоимость не менее $10 миллионов. Как сообщало Deutsche Welle, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.
После дооснащения современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.
Отметим, что администрация США рассматривает возможность введения еще двух пакетов санкций в связи с проектом "Северный поток-2".
По состоянию на 31 марта было уложено по двум ниткам 2 339 км магистрали из 2 460 км, или 95% газопровода. Оставалось уложить около 121 км от общей протяженности "Северного потока-2".
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У Европы тоже каждый день проблемы
И американский там уже спецназ.
Мы лишь улыбнемся, сами разберутся.
Ну, а ночью перекроем и Европе газ! И улыбка без сомненья
Вдруг коснется ваших глаз
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!
Украина - государство, названия государств нужно писать с большой буквы иначе это воспринимается как принижение этого государства.
Наприклад, у покутській говірці галицького діалекту української мови слово "україна" вживається у значенні "околиця". Як беззаперечний доказ, цитата з новели "Майстер" (1898) класика української літератури Василя Стефаника (вивчається у школі):
"- Прийшов одної неділі чоловік з Луговиськ та й каже: так і так, ксьондз наш закликає вас до себе. Зібрав я си та й іду. То не далека україна, та й приходжу до лугівського ксьондза."©
Пока война с рашкой , пока и друзья , но попробуйте зацепить их шкурные интересы и прозреете.
Кацапоиды как жили в дерьме, так и живут.
Жирует пуйло и прихлебатели.
А быдлокацапы прикопаны тысячами по всему миру.
Проституція Німеччини повинна війти до світової культурної спадщини
Достроят поток - войска вернут. И в чём смысл?
На мене все стадо плювалось і згодом таки забанили навічно, їжте придурки не обляпайтеся. Ще жида вибрали на владу... що ж ви наробили, де ваші мізки були?
P.S. Чтоб не повторяться - гляньте сообщение выше на странице. Пользователь Rusing написал вашему коллеге по ботоферме:
Украина - государство, названия государств нужно писать с большой буквы иначе это воспринимается как принижение этого государства.
Ох, и колет вам Украина, что даже не можете пересилить себя, и написать Украина с большой буквы, чтоб не так сильно палиться.