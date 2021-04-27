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ЕБА призывала Верховную Раду продлить пошлину на экспорт металлолома. ДОКУМЕНТ

ЕБА призывала Верховную Раду продлить пошлину на экспорт металлолома. ДОКУМЕНТ

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду (ВР) поддержать проект закона №5175, который предусматривает продление действия пошлины на экспорт металлолома на уровне 58 евро за тонну.

Об этом говорится в письме ЕБА на имя спикера ВР Дмитрия Разумкова, глав Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Наталухи и финансового комитета ВР Данилы Гетманцева.

"Эксперты Ассоциации детально проанализировали проект закона №5175 от 1 марта 2021 года и высказывают свою поддержку инициативе продления срока действия экспортной пошлины на металлолом. Считаем, что принятие проекта будет содействовать уменьшению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и в целом будет иметь позитивный эффект для экономики Украины", -сказано в письме ЕБА.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие позволит:

  • сохранить 21,5 тыс. рабочих мест и дополнительно создать 3,5 тыс. рабочих мест;
  • развивать металлургию и смежные отрасли, что приведет к росту ВВП на 0,03%;
  • избежать дефицита лома на внутреннем рынке;
  • сократить выбросы СО2;
  • привлечь дополнительные инвестиции в металообрабатывающую промышленность Украины.

Напомним, повышенная пошлина на экспорт лома черных металлов на уровне 30 евро за тонну была введена на два года в сентябре 2016 года из-за дефицита лома на внутреннем рынке.

После этого ВР несколько раз продлевала ее срок действия, параллельно повышая размер. Сначала – до 42 евро с тонны в 2018 году. Потом – до 58 евро с тонны в 2019 году.

В случае не продления, завершение очередного срока действия пошлины состоится 15 сентября 2021 года.

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