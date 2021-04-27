ЕБА призывала Верховную Раду продлить пошлину на экспорт металлолома. ДОКУМЕНТ

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду (ВР) поддержать проект закона №5175, который предусматривает продление действия пошлины на экспорт металлолома на уровне 58 евро за тонну.

Об этом говорится в письме ЕБА на имя спикера ВР Дмитрия Разумкова, глав Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Наталухи и финансового комитета ВР Данилы Гетманцева.

"Эксперты Ассоциации детально проанализировали проект закона №5175 от 1 марта 2021 года и высказывают свою поддержку инициативе продления срока действия экспортной пошлины на металлолом. Считаем, что принятие проекта будет содействовать уменьшению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и в целом будет иметь позитивный эффект для экономики Украины", -сказано в письме ЕБА.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие позволит:

сохранить 21,5 тыс. рабочих мест и дополнительно создать 3,5 тыс. рабочих мест;

развивать металлургию и смежные отрасли, что приведет к росту ВВП на 0,03%;

избежать дефицита лома на внутреннем рынке;

сократить выбросы СО2;

привлечь дополнительные инвестиции в металообрабатывающую промышленность Украины.

Напомним, повышенная пошлина на экспорт лома черных металлов на уровне 30 евро за тонну была введена на два года в сентябре 2016 года из-за дефицита лома на внутреннем рынке.

После этого ВР несколько раз продлевала ее срок действия, параллельно повышая размер. Сначала – до 42 евро с тонны в 2018 году. Потом – до 58 евро с тонны в 2019 году.

В случае не продления, завершение очередного срока действия пошлины состоится 15 сентября 2021 года.