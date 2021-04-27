В Украине начали массово вакцинировать граждан Китая

В Киеве проходит вакцинация граждан Китая от COVID-19, что может быть частью китайской правительственной программы.

Эту информацию подтвердил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА, координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк, передает Радио Свобода.

По его словам, вакцинация граждан Китая в столичных пунктах происходит по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины. В частности, распоряжение о вакцинации граждан Китая закреплено в протоколе решения центрального штаба Минздрава от 2 апреля.

"В протоколе есть пункт, который позволяет вакцинацию китайской диаспоры вакциной COVAX (предоставленные Украине в рамках глобальной инициативы COVAX, – ред.) на территории Украины. Вакцина – CoronaVac, китайская, та, что нам поступила. И есть решение центрального штаба о вакцинации определенной группы людей через посольство Китайской Республики наверное. Есть 1500 доз. Есть решение – мы его выполняем", – рассказал Животенюк.

При этом координатор вакцинации в Киеве не смог уточнить, имеют ли другие государства возможность подать аналогичное прошение и добавил, что подобных решений в отношении граждан других стран, кроме Китая, до сих пор не было.

По информации источника Радио Свобода в органах украинской власти, списки для вакцинации составило посольство Китая в Киеве, для этого выделено 6500 вакцин CoviShield из партии, которая прибыла в Украину в марте.

Китайское государственное информагентство "Синьхуа" 27 апреля подтвердило, что в Украине началась вакцинация граждан Китая "благодаря усилиям посольства КНР".

"Иммунизация осуществляется вакциной китайской компании Sinovac Biotech. Прививку можно сделать в трех городах – Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививки действуют возрастные ограничения – от 18 до 59 лет. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2800 человек", – сообщило китайское государственное информагентство.

7 марта министр иностранных дел Китая Ван Йи объявил, что Пекин будет способствовать вакцинации от COVID-19 соотечественников за рубежом, включая открытие центров по вакцинации китайскими препаратами.

Через месяц после этого китайские дипломаты отчитались, что таким образом вакцинировали более 200 тысяч граждан КНР в разных государствах. Посольство Китая в Киеве подтвердило китайскому проправительственном изданию Global Times, что также примет участие в программе.

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Как сообщалось, 25 марта в Украину прибыла закупленная за средства госбюджета первая партия (215 тыс. доз) вакцины китайской компании Sinovac Biotech, использовать ее начали 13 апреля.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что прививки китайской вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, олимпийцам, паралимпийцам и педагогам, которые будут принимать участие во внешнем независимом оценивании. О гражданах Китая Степанов не упоминал.

Напомним, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.