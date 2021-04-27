Жесткий карантин в Турции не коснется туристов

Локдаун, который в Турции начнется 29 апреля и продлится до 17 мая, не будет касаться туристов, которые планируют отдых с проживанием в отеле.

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.

"Отели в Турции проходят соответствующую сертификацию, поэтому путешествия безопасны. Прогулки за пределами отелей для туристов тоже доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности", – сообщил он по итогам переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Также в ходе встречи министров стороны подписали декларацию о намерениях сотрудничества по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 29 апреля и до 17 мая в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19. В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение.

Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.