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Жесткий карантин в Турции не коснется туристов

Жесткий карантин в Турции не коснется туристов

Локдаун, который в Турции начнется 29 апреля и продлится до 17 мая, не будет касаться туристов, которые планируют отдых с проживанием в отеле.

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.

"Отели в Турции проходят соответствующую сертификацию, поэтому путешествия безопасны. Прогулки за пределами отелей для туристов тоже доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности", – сообщил он по итогам переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Также в ходе встречи министров стороны подписали декларацию о намерениях сотрудничества по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 29 апреля и до 17 мая в стране вводятся жесткие ограничительные меры для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19. В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение.

Также закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, кому разрешит работать МВД страны.

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Джерело:  Telegram
туризм (787) Туреччина (1113) коронавірус (3210)


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", поэтому путешествия безопасны. Прогулки за пределами отелей для туристов тоже доступны." Хотят бусурмане подзаработать.
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27.04.2021 14:50 Відповісти

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