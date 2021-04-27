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Расходы "Нафтогаза" на зарплаты топ-менеджеров выросли вдвое, превысив 670 миллионов

Расходы

НАК "Нафтогаз Украины" увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 2020 году до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании за 2020 год, которая обнародована на сайте "Нафтогаза".

Согласно документу, речь идет о выплатах ключевом управленческому персоналу, который в течение 2020 года состоял в среднем из 5 членов правления и 12 директоров.

В то же время выплаты членам набсовета "Нафтогаза" 2020 году снизились до 20 млн грн с 35 млн грн годом ранее. В том числе непосредственно вознаграждение членов набсовета составило 18 млн грн (в 2019 году – 29 млн грн), еще 2 млн грн было направлено на возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей членов наблюдательного совета (проезд, проживание, телефонная связь и т.д.), и страхование ответственности этих должностных лиц.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, включая 55,7 млрд грн выплат от "Газпром" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.

Автор: 

Нафтогаз (3308) збитки (1125) Коболєв Андрій (504) зарплата (1117)


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Топ коментарі
+12
На этом фоне сие выглядит прекрасно - "https://biz.censor.net/news/3262325/naftogaz_poluchil_19_milliardov_ubytka_obnovleno.
Нафтогазовская братва по этому поводу не комплексует.
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27.04.2021 19:10
+8
В 2019 году прибыль 7 млрд, в 2020 - убыток 19 млрд.
Что изменилось?
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27.04.2021 19:08
+7
А кому сейчас просто...
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27.04.2021 17:47
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А кому сейчас просто...
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27.04.2021 17:47 Відповісти
заїлися хлопчики...пора вже по рукам надавати
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27.04.2021 17:59 Відповісти
А що, офісній зграї можна, а нам ні?? ГиГи!
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27.04.2021 18:44 Відповісти
Ну и шо сидим?
Встали и пошли зелупу вытаскивать за хобот, нахера нам такая влада?
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27.04.2021 19:07 Відповісти
В 2019 году прибыль 7 млрд, в 2020 - убыток 19 млрд.
Что изменилось?
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27.04.2021 19:08 Відповісти
До Коболева убытки составляли в год столько же, только в долларах.
А ты еще за Зелень проголосуй пару раз, так за 19 млрд гривен будешь ведро кизяка покупать для отопления.
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28.04.2021 00:52 Відповісти
Я вменяемым вопрос задавал, а ты, Шурик, просто мудак.
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28.04.2021 09:32 Відповісти
На этом фоне сие выглядит прекрасно - "https://biz.censor.net/news/3262325/naftogaz_poluchil_19_milliardov_ubytka_obnovleno.
Нафтогазовская братва по этому поводу не комплексует.
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27.04.2021 19:10 Відповісти
майже класика жанру: Что вы воруете с убытков воруйте с прибылей!
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28.04.2021 06:41 Відповісти
Уважаю, даю обратный отсчет к развалу псевдогосударства, приложим все усилия к обнулению бюджета
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27.04.2021 19:21 Відповісти
Жванецкий все верно написал: вы хотя бы с прибылей воруйте , а не с убытков.
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27.04.2021 19:29 Відповісти
___Бизнес План: нанимаете руководство,той страны,которая а) сократит расценки за куб. и б)будет работать при меньшей з/п. Бо,мэстные Аборигены все барыги.....
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27.04.2021 19:47 Відповісти
Не вяжется: многомиллиардные убытки и рост заработной платы! Кто-то из госслужащих очень высокого ранга транжирит народные деньги и должен быть привлечен к ответу за распил! Да, это распил!
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27.04.2021 19:55 Відповісти
Они хорошо устроились, в независимости от результатов работы премии только прут вверх.
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27.04.2021 20:22 Відповісти
Убыток 19 млрд.гривен! Пусть Коболев со своими директорами компенсирует из собственных премий...
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27.04.2021 21:48 Відповісти
Зарплату платят с убытков? Это как?
А кто уволен за плохую работу, приведшую к таким огромным убыткам?
А так получается, что эти люди наоборот стали получать вдвое большую зарплату.
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27.04.2021 22:35 Відповісти
Предлагаю ввести расстрел для обдирал государства в такие времена сложные.
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27.04.2021 23:49 Відповісти
Расходы "Нафтогаза" на зарплаты топ-менеджеров выросли вдвое, превысив 670 миллионов - Цензор.НЕТ 2702
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28.04.2021 00:07 Відповісти
такая " деятельность " - открытый бандитизм .... в старой доброй Англии за такое пиратство развешивали на столбах вдоль Темзы , на Днепре тоже места всем хватит - ЕДИНСТВЕННО РАДИКАЛЬНОЕ МЕДСРЕДСТВО !!!!!
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28.04.2021 07:24 Відповісти
Коли ви, вже нажеретесь і луснете??
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28.04.2021 09:28 Відповісти
мне вот интересно, сколько на своем месте продержался бы на западе директор предприятия, если б оно несло убытки при накрутке себестоимости производимого товара в 300 %?
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28.04.2021 10:25 Відповісти
Весь этот "Нафтогаз" превратился в хорошо отлаженный механизм обогащения кучки ублюдков за счет всего населения страны. Они все во главе с Кобелевым и премьером как мародеры заслужили высшую меру.
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28.04.2021 12:43 Відповісти
а нельзя ли в национальную лотерею разыгрывать место в набсовете...на месечишко))))
или там список какой-то свой...льготный?
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28.04.2021 12:47 Відповісти
а сколько визгу было до 2019 г., по поводу зарплат в Нафтогазе (тогда он кстати был прибыльным предприятием).... и баба Жуля на всяких шоу гневно вопрошала: назовите вашу зарплату народу! и прочие "слуги народа" падали в обморок от услышанных сумм. А тут Нафтогаз в миллиардных убытках, при этом зарплаты топменеджеров выросли в 2 раза и тишина, никто на шоу в обморок уже не падает, никто на шоу не спрашивает а как так получилось, что Нафтогаз в убытках??? видать "новых лиц" весь этот балаган устраивает...
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28.04.2021 13:47 Відповісти
это рыжее когда нить нажрется или нужно будет копать рядом с могилой огромнейший саркофаг для бабла?
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28.04.2021 13:51 Відповісти
эра прошахраенных рыжих в Украине
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28.04.2021 13:53 Відповісти
И это при чистом убытке Нафтогаза в 2020-м году 37 миллиардов гривен.
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28.04.2021 14:30 Відповісти

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