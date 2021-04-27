Расходы "Нафтогаза" на зарплаты топ-менеджеров выросли вдвое, превысив 670 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 2020 году до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании за 2020 год, которая обнародована на сайте "Нафтогаза".

Согласно документу, речь идет о выплатах ключевом управленческому персоналу, который в течение 2020 года состоял в среднем из 5 членов правления и 12 директоров.

В то же время выплаты членам набсовета "Нафтогаза" 2020 году снизились до 20 млн грн с 35 млн грн годом ранее. В том числе непосредственно вознаграждение членов набсовета составило 18 млн грн (в 2019 году – 29 млн грн), еще 2 млн грн было направлено на возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей членов наблюдательного совета (проезд, проживание, телефонная связь и т.д.), и страхование ответственности этих должностных лиц.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, включая 55,7 млрд грн выплат от "Газпром" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.