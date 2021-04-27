Минфин разместил облигации внутреннего займа на 10 миллиардов, повысив ставки

Министерство финансов на состоявшемся 27 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,36 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие шестимесячные ОВГЗ были размещены на 119,87 млн грн при спросе 515,54 млн грн. Несмотря на ограничение предложения ставку по этим ценным бумагам пришлось повысить до 9%, тогда как в предыдущий раз такие облигации размещались под 8,59% годовых.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 5,73 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,3% с 11,15% годовых неделей ранее. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 1,21 млрд грн под 11,3% годовых.

От размещения двухлетних облигаций поступило 436,33 млн грн под 11,96%, трехлетние ОВГЗ размещены на 859,89 млн грн под 12,28% годовых.

Кроме того, были размещены облигации в долларе США со сроком обращения 9 месяцев на сумму $21,46 млн под 3,7% годовых, а также номинированные в евро ОВГЗ с таким же сроком обращения на 41,97 млн евро под 2,5%.

Как сообщалось, на прошлой неделе Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 4,59 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам вслед за решением о повышении учетной ставки НБУ.