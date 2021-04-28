В Украине за сутки зафиксировали 9 590 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировали 9 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 451 ребенок и 217 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 3 623 человека, умер 441 пациент, выздоровело – 20 062. При этом совершили 99 112 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 047 838 человек, выздоровел – 1 616 891, летальных случаев зафиксировали 43 391. Также провели 9 335 892 теста.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации от COVID-19 привили 558 716 человек, за прошедшие сутки – 19 590.

Днем ранее, 27 апреля сообщили о 7 915 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля – о 5 062 случаях.