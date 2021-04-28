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Набсовет "Укрзализныци" решил начать конкурс на должность главы компании

Набсовет

Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для этого набсовет поручил правлению привлечь к конкурсу консультанта по отбору персонала.

Напомним, что с 17 марта обязанности главы правления "Укрзализныци" исполняет Иван Юрик. Ранее эту должность с августа 2020 года занимал Владимир Жмак.

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Джерело:  "Укрзализныця"
конкурс (424) Укрзалізниця (4761)


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