Набсовет "Укрзализныци" решил начать конкурс на должность главы компании
Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления АО "Укрзализныця".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что для этого набсовет поручил правлению привлечь к конкурсу консультанта по отбору персонала.
Напомним, что с 17 марта обязанности главы правления "Укрзализныци" исполняет Иван Юрик. Ранее эту должность с августа 2020 года занимал Владимир Жмак.
Джерело: "Укрзализныця"
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