Запорожская АЭС подключила энергоблок №1 после ремонта

После завершения планового среднего ремонта 27 апреля в 14:24 к энергосистеме подключили энергоблок №1 Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что на данный момент работают четыре энергоблока Запорожской АЭС. На третьем блоке 43 дня длится плановый средний ремонт, на блоке №6 уже 10 дней продолжается плановый капитальный ремонт.

В "Энергоатоме" отметили, что радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, первый энергоблок ЗАЭС вывели в ремонт 23 января.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.