На выплату помощи из-за карантина направили первые 200 миллионов, – Минэкономики

Более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина, подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, первые выплаты уже направлены на счета заявителей, сообщает пресс-служба министерства.

"Те ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн грн уже ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным. Хочу всех успокоить, что при необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в "красную" зону", - отметил он.

Также министр напомнил, что кроме государственной помощи, предприниматели и наемные работники из "красных" зон могут получить дополнительные выплаты из местного бюджета региона, в случае введения таких выплат по решению органов местного самоуправления.

Отмечается, что отдельное заявление на такую помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія". Далее Минцифры в десятидневный срок после окончания срока подачи заявлений формирует и передает местным органам перечни застрахованных лиц для принятия решения о предоставлении помощи за счет средств соответствующего местного бюджета.

Как сообщалось, с 19 апреля физлица-предприниматели и наемные сотрудники бизнесов, которые пострадали от карантинных ограничений, могут получить от государства выплату в 8000 грн через систему "Дія", если их работа была приостановлена из-за введения карантинных ограничений "красной" зоны.

По данным Минсоцполитики, на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета изначально планировали выделить 2,9 млрд грн.

Для сравнения, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели – 2 млрд грн.