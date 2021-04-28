СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР", – говорится в сообщении.

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещены российские электронные платежные системы.

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэшки, мобильные телефоны и документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.