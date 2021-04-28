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СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег

СБУ изъяла 800 килограмм серебряных слитков по делу об отмывании денег

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более 240 млн грн, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и стран СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР", – говорится в сообщении.

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещены российские электронные платежные системы.

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэшки, мобильные телефоны и документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

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Джерело:  СБУ
конвертцентр (24) відмивання грошей (292) СБУ (1536) криптовалюта (628)


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