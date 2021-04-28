Киев отменяет локдаун с 1 мая (обновлено)

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий.

Об этом во время брифинга сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Также, по его словам, киевские власти надеятся, что Государственная ткомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поддержит соответствующее решение и выведет Киев из "красной" карантинной зоны.

С 1 мая в Киеве возобновит работу:

весь наземный транспорт и метро в обычном режиме;

учреждения торговли;

торгово-развлекательные центры;

рынки;

ярмарки;

заведения общественного питания;

спортивные залы и фитнес-центры;

центры предоставления административных услуг.

Также с 5 мая в городе возобновят образовательный процесс в садиках, школах и университетах. Кроме того, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Однако, Кличко заявил, что контроль по соблюдению карантинных правил на улицах города усилят. Будут созданы дополнительные патрули Нацполиции и Муниципальной охраны.

Мер также отметил, что решение об отмене "красной" зоны эпидемической опасности должна принять Госкомиссия ТЭБ и ЧС. Вечером среды министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что такое решение принято по результатам внеочередного заседания Госкомиссии.

"Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 1 мая "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", – написал министр на своей странице в Facebook.

Напомним, жесткие карантинные ограничения в Киеве начали действовать с 20 марта. С 5 апреля для проезда в общественном транспорте были введены спецпропуска. Также Кличко заявля о возможном продлении локдауна в Киеве до 10 мая.