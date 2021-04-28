Таможенная служба отстранила еще 39 сотрудников после решения СНБО

Вследствие принятия санкций Совета национальной безопасности и обороны отстранены от исполнения служебных обязанностей еще 39 работников Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств относительно возможного нарушения ими присяги госслужащего.

Дисциплинарные производства начаты в ходе проведения мероприятий установки контактов и взаимодействия служебных лиц таможенной службы с физическими и юридическими лицами, против которых применены персональные санкции решением СНБО

Таким образом, от исполнения обязанностей отстранили:

Одесская таможня – 18 человек;

Закарпатская – 12 человек;

Волынская – 4 человека;

Галицкая – 1 человек.

Кроме того, приказом главы Гостаможни Павла Рябикина аналогичные меры предусмотрены в отношении 4 начальников таможенных постов.

Ранее, более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей, были отстранены от исполнения должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 2 апреля СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.