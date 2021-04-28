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В Офисе Зеленского опровергли отставку Степанова

В Офисе Зеленского опровергли отставку Степанова

Речь о рассмотрении Кабинетом министров и Верховной Радой вопроса отставки министра здравоохранения Максима Степанова сейчас не идет.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Министр здравоохранения работает… Отставка, если она будет, любого министра или еще кого-либо, будет открыто выноситься на рассмотрение Верховной Рады, а уже Верховная Рада будет принимать решение... Сейчас об этом речь не идет", – сказал Тимошенко.

Как сообщалось, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Офис президента планирует отправить министра здравоохранения Степанова в отставку в ближайший четверг во время внеочередной кадровой сессии Верховной Рады.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
відставка (203) Степанов Максим (182) Слуга народу (187) Тимошенко Кирило (53) Офіс Президента (181)


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