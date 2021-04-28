Поставщик китайской вакцины в Украину увеличил прибыль на 40%

АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2020 года увеличило чистую прибыль на 40,4% по сравнению с 2019 годом – до 128,5 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль компании за год сократилась на 25,4% - до 428,23 млн грн.

Как сообщалось, АО "Лекхим" в 2019 году сократило чистую прибыль на 3,1% по сравнению с 2018 годом - до 91,523 млн грн.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

В начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Кроме того, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" продолжает насчитывать пеню "Лекхиму", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тыс. флаконов в срок.

"Лекхим" должен был поставить вакцины в Украину не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран. Так как 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии в Украину должны былы состояться до 6 марта. Фактически вакцина поступила на склады госпредприятия 10 апреля, в количестве 200 тыс. флаконов.

За каждый день просрочки "Лекхим" должен заплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставок вакцины в более 30 дней. Соответственно размер пени на середину апреля составлял 13,7 млн грн. В свою очередь, штраф составляет 24,7 млн грн. В целом "Лекхим" должен был заплатить госпредприятию 38,4 млн грн.

Фармгруппа "Лекхим" основана в 1992 году. В ее состав входят три предприятия: ЗАО "Технолог" (Умань) (на завершающей стадии получения преквалификации ВОЗ), АО "Лекхим-Харьков" (Харьков) и управляющая компания АО "Лекхим" (Киев). Также группа начала строительство завода в Обухове (Киевская обл.), где будут выпускаться, в том числе, антибиотики.

В номенклатуру группы "Лекхим" входит более 200 наименований лекарственных средств (таблетки, капсулы, ампулы, флаконы, суппозитории, растворы). "Лекхим" поставляет свою продукцию в 34 страны мира (СНГ, ЕС, Великобритания, Азия и Африка).

По данным госреестра, конечным бенефициарным собственником компании является Валерий Печаев.