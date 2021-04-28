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Кабмин назначил главой Инспекции градостроительства соратника Саакашвили

Кабмин назначил главой Инспекции градостроительства соратника Саакашвили

Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, назначил на должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно поданной декларации кандидата на должность, Кривонос до последнего времени работал директором общественной организации "Офис простых решений и результатов", основателями которой указаны Михэил Саакашвили и Александр Ольшанский. В прошлом году он заработал в этой организации 405,29 тыс. грн. Ранее Кривонос также входил в состав политсовета партии "Движение новых сил" Саакашвили, был первым заместителем Одесской таможни, когда областную администрацию возглавлял бывший президент Грузии. До этого с 2011 года работал в органах госрегистрации Минюста в Киевской и Одесской областях.

Кроме того Кривонос указал работу на должности и.о. директора ГП "Племенной завод Плоскивский", где получил 12,4 тыс. грн зарплаты, а также работу по совместительсту юридическим консультантом КП "Киевблагоустрий", где получил 114,32 тыс. грн.

Кривонос владеет долей 33% в ООО "Глобал Лигал Консалтинг Компании", 100% – в ООО "Б6", а также является основным собственником фермерских хозяйств "Ольга" и "Колос".

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Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров назначил Сергея Прохорова первым заместителем председателя Государственной инспекции градостроительства, возложив на него исполнение обязанностей главы ведомства. 

Перед этим Кабмин отстранил от должности председателя Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко после того, как СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Кабмін (7742) призначення (1140) Саакашвілі Міхеіл (48) містобудування (16) ДАБІ (86)


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Ба-ба-ба-ба-барыги.
Ну посмотрим как этот карлсоновский Малыш будет рулить.
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28.04.2021 16:20 Відповісти
Ты то кто такой,чтобы посмотреть?
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29.04.2021 10:29 Відповісти
У грузинського рехворматора і борцуна з баригами Саакашвілі, як кажуть, губа не дура. Не вдалось на митницю лапу накласти, то інший ласий шматок відкусив. Винюхує ділянки де найбільша можливість поживитись. По протекції Саакашвілі в серпні минулого року був призначений головою правління Укрзалізниці Володимир Жмак, який у 2015-2016 рр., був заступником Саакашвілі в Одеській ОДА. За пів року Жмак так "нарехвормував" на залізниці, що 17 березня Кабмін його достроково звільнив.

Навіть не уявляю, який бардак чекає на будівельну галузь. Там і до того корупція зашкалювала. Кажуть, що всі будинки, які минулого року були побудовані в Києві не змогли отримати сертифікат про введення будинку в експлуатацію, бо старе НАБУ Зеленський розформував, а створене нове ніяк не могло запуститись в роботу.
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28.04.2021 19:03 Відповісти
Может не набу, а даби? Хотя какая разница)
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29.04.2021 11:36 Відповісти
Так ДАБІ. Там опечатка. Дякую, що помітили.
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29.04.2021 12:27 Відповісти
Бедный Киев
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29.04.2021 11:35 Відповісти

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