Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко главой "Нафтогаза" (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин принял решение по итогам заседания общего собрания акционеров "Нафтогаза", во время заседания рассмотрел отчет о деятельности компании в 2020 году. Соответствующее распоряжение №370-р также обнародовано на сайте правительства.

"Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", – сказано в сообщении.

Соответственно, Кабмин решил с 28 апреля прекратить полномочия независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева.

Также принято решение о назначении главой "Нафтогаза" Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.

Сам Коболев заявил, что ему об этом решении ничего не известно.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. П.С.: Никаких заявлений не писал", – написал глава "Нафтогаза" на своей странице в Facebook.

В свою очередь в "Нафтогазе" уточнили, что наблюдательный совет компании решения об увольнении Коболева не принимал.

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и освобождение от должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решение наблюдательного совета. В частности, как следует из сообщения, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля и на срок не более полугода.

В то же время, с 5 апреля объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Как сообщалось, накануне Коболев и правление "Нафтогаза" презентовали финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, включая 55,7 млрд грн выплат от "Газпром" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.