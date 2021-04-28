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Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко главой "Нафтогаза" (обновлено)

Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко главой

Кабинет министров на заседании в среду, 28 апреля, принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Как сообщает пресс-служба  правительства, Кабмин принял решение по итогам заседания общего собрания акционеров "Нафтогаза", во время заседания рассмотрел отчет о деятельности компании в 2020 году.  Соответствующее распоряжение  №370-р также обнародовано на сайте правительства.

"Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", – сказано в сообщении.

Соответственно, Кабмин решил с 28 апреля прекратить полномочия независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева. 

Также принято решение о назначении главой "Нафтогаза" Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год. 

Сам Коболев заявил, что ему об этом решении ничего не известно.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. П.С.: Никаких заявлений не писал", – написал глава "Нафтогаза" на своей странице в Facebook

В свою очередь в "Нафтогазе" уточнили, что наблюдательный совет компании решения об  увольнении Коболева не принимал.

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и освобождение от должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решение наблюдательного совета. В частности, как следует из сообщения, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля и на срок не более полугода. 

В то же время, с 5 апреля объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".  В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Как сообщалось, накануне Коболев и правление "Нафтогаза" презентовали финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В 2019 году группа "Нафтогаз" получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн, включая 55,7 млрд грн выплат от "Газпром" по результатам победы в Стокгольмском арбитраже.

Автор: 

Кабмін (7746) Нафтогаз (3313) звільнення (1003) Коболєв Андрій (504)


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Топ коментарі
+7
Этот великий менеджер за время в "Нафтогазе" обеспечил себя и свою американскую маму вместе со всеми домочадцами вместе взятыми на всю оставшуюся жизнь. Пора дать дорогу дать другим, злым и голодным.
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28.04.2021 15:48
+5
ЭТОТ?
Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко главой "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 5348
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28.04.2021 16:48
+5
Шило и Мыло.
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28.04.2021 17:23
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Все правильно.Пацан не зробив, пацан повинен піти...
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28.04.2021 15:38 Відповісти
ЭТОТ?
Кабмин уволил Коболева и назначил Витренко главой "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 5348
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28.04.2021 16:48 Відповісти
Не умно и не смешно,афтор убогий.
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29.04.2021 10:18 Відповісти
КРУГОВОРОТ гидорасов в дурностане
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29.04.2021 02:28 Відповісти
Подивимось що з цього вийде.
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28.04.2021 15:40 Відповісти
торговали - веселились, посчитали - прослезились!!!

была инфа, что в прошлом году, 2020, Нафтогаз вывел большую сумму дивидендов на офшорные счета... причем все это знают, и подтверждают, на ТВ говорили об этом, Юля поднимала вопрос... и реакции от власти ноль!!!
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28.04.2021 15:47 Відповісти
Юля поднимала вопрос, что вывели не на ее офшорные счета? Бедняжка! Представляю, как у нее сердце краилось!))))
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28.04.2021 20:41 Відповісти
Этот великий менеджер за время в "Нафтогазе" обеспечил себя и свою американскую маму вместе со всеми домочадцами вместе взятыми на всю оставшуюся жизнь. Пора дать дорогу дать другим, злым и голодным.
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28.04.2021 15:48 Відповісти
Точно! Витренко по "бабкам" еще, видать, Коболева не догнал! Надо дать шанс пацану быстро наверстать упущеное!
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28.04.2021 16:07 Відповісти
теперь пришла очередь бабке витренчихе еать в америку на освоение газовых бабок
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29.04.2021 05:25 Відповісти
Хохо ) и в отличае от ситуации с коломлйшей 🇺🇸Происхождение цього бабла лєгальне і маючи вісім лямів можно валити в США купити за 500 тисяч апартаменти на узбережжі Маямі та жити на відсотки милуючись сходом сонця за небосхил океану.....
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28.04.2021 20:31 Відповісти
Я бы на его месте так и сделал...
Глянул бы на результаты выборов, прикинул кем есть эти 73% твоих сограждан, забил бы на них болт и свалил бы в Штаты, чтоб глаза мои вас всех не видели.
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28.04.2021 20:43 Відповісти
Калнышевское ник два. Кобыля поставило петя. Думай
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28.04.2021 21:31 Відповісти
як швидко відреагувала влада на збитки "Нафтогаз", але ніяк не реагує на пів тисячі померлих кожного дня від COVID19, бо то ж не гроши
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28.04.2021 16:53 Відповісти
Долги - предлог. Среди прочих, уши сивого дяденьки из Вены торчат за этим всем.
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29.04.2021 09:45 Відповісти
як швидко відреагувала влада на збитки "Нафтогаз", але ніяк не реагує на пів тисячі померлих кожного дня від COVID19, бо то ж не гроши
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28.04.2021 16:53 Відповісти
Шило и Мыло.
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28.04.2021 17:23 Відповісти
Та да, "шило" і "мило". Тільки ці дві побутові речі є найдорожчими речами у Світі. Кожен по декілька мільонів доларів зарплатні
_______
Зєлю, Кобєля і Вітренчиху геть. Дострокові.
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29.04.2021 09:48 Відповісти
И сколько миллионов гривен теперь будет у Витренко в ежемесячной зарплате ?
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28.04.2021 18:03 Відповісти
?!?!?!?!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Он будет работать даже бесплатно!!!!!!! Да он на эту работу устроится даже если от него потребуют каждый месяц платить Нафтогазу столько же, сколько ранее Нафтогаз платил Коболеву и всем его коллегам!!!))))))))))))
Ведь Нафтогаз станет работать как до Коболева - с убытками на миллиарды долларов ежегодно. Ему десяти процентов от этих убытков в качестве откатов - более чем хватит!
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28.04.2021 20:46 Відповісти
Фирташ в Вене, наверное, уже пирушку закатил по этому случаю. На горизонте опять маячит списание миллиардных долгов его облгазов перед Нафтогазом.
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29.04.2021 09:43 Відповісти
зeбiлушка, посмотрим какие премии себе Витренко с убытков насчитает, как насчитывают себе премии с убытков бородатая женщина и пуштун. Когда ж вы, 73%, повыздыхаете?
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28.04.2021 20:16 Відповісти
їди зe-yріну попий
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28.04.2021 20:35 Відповісти
Очередные крупные репутационные потери Украины, будут проблемы с выполнением "Нафтогазом" международных обязательств, будут суды, впрочем, кого это у нас останавливало когда властям нужно решить шкурные политические интересы и перераспределить финансовые потоки, Украина в очередной раз громко заявила о своей совковой дремучести.
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28.04.2021 22:37 Відповісти
Немає там ніяких серйозних збитків. Ці збитки - це все заборгованість фірташівських облгазів перед Нафтогазом, але чомусь уряд не бере їх за сраку, а прямо порушуючи закон, звільняє голову Нафтогаза.
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29.04.2021 09:42 Відповісти
Зелене лайно поміняло руде лайно на чорняве лайно. Всі залишились на своїх місцях: лайно у владі, тільки міняється місцями, патріоти гинуть на війні і животіють, українці скиглять і не вимагають перевиборів
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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29.04.2021 09:43 Відповісти
Дайош Йулю, да Ванюша? Тут усі пам'ятають, як ти два роки тому за гнусавого рвав власну сраку на німецький хрест.
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29.04.2021 09:47 Відповісти
Як там Мародер? Недоїдками годує? Вистачає тобі? Каже, щоб ви там Зєлю дуже не чипали, бо він йому ще потрібний? Так і є, слухайся його
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29.04.2021 10:48 Відповісти
НАК "Нафтогаз Украины" увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 2020 году до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году.
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29.04.2021 10:19 Відповісти

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