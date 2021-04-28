Нацкомиссия по энергетике повысила ставку сбора на свое содержание

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), определила плановую ставку для плательщиков взносов на регулирование на 2022 год на уровне 0,099% чистого дохода за 2020 год, что на 0,011% больше ставки 2021 года.

Соответствующе постановление принято на заседании комиссии в среду, 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Определить ставку взноса на регулирование на 2022 год в размере 0,099%", – указано в проекте постановления.

Согласно обоснованию к документу , прогнозируемый объем потребностей в финансировании НКРЭКУ на 2022 год составляет 793,78 млн грн, что на 80 млн грн больше показателей 2021 года (713,58 млн грн). В частности, прогнозируется повышение оплаты труда с 550,52 млн грн, заложенных на 2021 год, до 601,2 млн грн, планируемых на следующий год.

Сумма чистого дохода плательщиков взноса на регулирование за 2020 год, исходя из которого осуществляется расчет ставки на 2022 год, составляет 802,07 млрд грн, из которых на рынок электроэнергии приходится 557,27 млрд грн, на рынок газа – 192,49 млрд грн.

Как сообщалось, ранее регулятор определил ставку взноса на регулирование на 2021 год в размере 0,88% чистого дохода плательщиков за 2019 год, установив объем годовых потребностей на деятельность комиссии в размере 713,58 млн грн, из них 550,62 млн грн – на оплату труда.

Сумма чистого дохода плательщиков взноса на регулирование от осуществления деятельности за 2019 год, из которого определяется размер взноса на 2021 год, составила 810,105 млрд грн, из которых 560,81 млрд грн приходятся на рынок электроэнергии, 191 млрд грн. – на рынок природного газа.

Размер взноса на регулирование на 2020 год составлял 0,06% чистого дохода плательщиков, который в 2018 году составлял 818,77 млрд. грн.

Потребности комиссии на осуществление деятельности на 2020 год определены в размере 491,67 млн грн.