Нацкомиссия упростила подключение к электрическим сетям для бизнеса
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Кодекс систем распределения, упростив процедуру присоединения потребителей к электрическим сетям.
Соответствующе постановление принято на заседании комиссии в среду, 28 апреля, передает пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, внесенные изменения предусматривают:
- введение публичных договоров о присоединении электроустановок к электрическим сетям;
- уменьшение количества документов, прилагаемых к заявлению о присоединении;
- упрощение для заказчиков принятия (акцепта) условий договора о присоединении к электрическим сетям;
- повышение уровня осведомленности потребителей о присоединении;
- прозрачности предоставления услуг по присоединению;
- улучшение информирования потребителей о плановых и внеплановых перерывах в электроснабжении.
Кроме того, внесенные изменения призваны решить вопрос присоединения к электрическим сетям объектов, расположенных на территориях комплексной застройки.
В частности, предусмотрено, что электрификация территории, подлежащей комплексной застройке с индивидуальной застройкой жилья (кроме многоквартирных жилых зданий), должна быть осуществлена оператором системы распределения за счет составляющей тарифа на распределение электрической энергии путем включения в инвестиционную программу оператора системы распределения в установленном порядке не позднее 2 лет после согласования проектно-сметной документации.
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"Из основных моментов – это договоры о присоединении с 1 июня становятся публичными, это сделает невозможным навязывать дополнительные условия при заключении договора. Будет фиксированный срок договора, дополнительные платежи и дополнительные услуги также будут отсутствовать. Будет устранение манипуляций с регистрацией задним числом, теперь никто не сможет зарегистрировать этот договор задним числом, ведь теперь он является публичным", – пояснил начальник управления инвестиционной политики и технического развития НКРЭКУ Юрий Остапьюк, передает ExPro.
Представитель регулятора уточнил, что сейчас для подключения нужно подать копию личных документов, копии документов на право собственности, другие справочные документы и тд.
"Это все убирается, и остается только указания данных электронных государственных реестров, как физических, так и юридических лиц. А также простые графические материалы, с отметкой о расположении точки присоединения. Этого будет достаточно, это позволит полностью перенести процедуру в электронный вид", – добавил Остапьюк.
Он добавил, что указанные изменения вступают в силу с 1 июня, а в части введения электронного идентификатора ТЭО – с 1 июля. Кроме того, с 1 сентября будет введен калькулятор стоимости присоединения с привязкой к координатам.
Ожиадается, внесенные изменения в Кодекс позволят улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business в части упрощения присоединения к электросетям.
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Ну хоть дуристика в виде подачи трульярда бумаг будет сокращена. Потому что единственная цель этого всего сейчас - коррупция. А при совке, по задумке, - контроль на предмет "а не станешь ли ты там подпольным производством заниматься и Голос Америки слушать?!?"