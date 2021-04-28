Нацкомиссия упростила подключение к электрическим сетям для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Кодекс систем распределения, упростив процедуру присоединения потребителей к электрическим сетям.

Соответствующе постановление принято на заседании комиссии в среду, 28 апреля, передает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, внесенные изменения предусматривают:

введение публичных договоров о присоединении электроустановок к электрическим сетям;

уменьшение количества документов, прилагаемых к заявлению о присоединении;

упрощение для заказчиков принятия (акцепта) условий договора о присоединении к электрическим сетям;

повышение уровня осведомленности потребителей о присоединении;

прозрачности предоставления услуг по присоединению;

улучшение информирования потребителей о плановых и внеплановых перерывах в электроснабжении.

Кроме того, внесенные изменения призваны решить вопрос присоединения к электрическим сетям объектов, расположенных на территориях комплексной застройки.

В частности, предусмотрено, что электрификация территории, подлежащей комплексной застройке с индивидуальной застройкой жилья (кроме многоквартирных жилых зданий), должна быть осуществлена ​​оператором системы распределения за счет составляющей тарифа на распределение электрической энергии путем включения в инвестиционную программу оператора системы распределения в установленном порядке не позднее 2 лет после согласования проектно-сметной документации.

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"Из основных моментов – это договоры о присоединении с 1 июня становятся публичными, это сделает невозможным навязывать дополнительные условия при заключении договора. Будет фиксированный срок договора, дополнительные платежи и дополнительные услуги также будут отсутствовать. Будет устранение манипуляций с регистрацией задним числом, теперь никто не сможет зарегистрировать этот договор задним числом, ведь теперь он является публичным", – пояснил начальник управления инвестиционной политики и технического развития НКРЭКУ Юрий Остапьюк, передает ExPro.

Представитель регулятора уточнил, что сейчас для подключения нужно подать копию личных документов, копии документов на право собственности, другие справочные документы и тд.

"Это все убирается, и остается только указания данных электронных государственных реестров, как физических, так и юридических лиц. А также простые графические материалы, с отметкой о расположении точки присоединения. Этого будет достаточно, это позволит полностью перенести процедуру в электронный вид", – добавил Остапьюк.

Он добавил, что указанные изменения вступают в силу с 1 июня, а в части введения электронного идентификатора ТЭО – с 1 июля. Кроме того, с 1 сентября будет введен калькулятор стоимости присоединения с привязкой к координатам.

Ожиадается, внесенные изменения в Кодекс позволят улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business в части упрощения присоединения к электросетям.