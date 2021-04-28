У Еврокомиссии нет инструментов для отмены "Северного потока-2", – Боррель

Европейская комиссия не имеет возможности принимать решения о судьбе проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, передает Интерфакс-Украина.

"В Еврокомиссии говорили, что этот проект не содействует диверсификации поставок энергии. Однако речь о частном проекте", – сказал Боррель.

"У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта", – добавил Боррель.

Он напомнил, что "эти вопросы касаются частных компаний, Германии".

Боррель пояснил, что задача Еврокомиссии – следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась транспарентно и чтобы соблюдались действующие в ЕС правила.

Говоря об американских санкциях против "Северного потока-2", европейский дипломат напомнил, что вообще выступает "против экстратерриториальных санкций США, причем вне зависимости от того, против кого они направлены".

Как сообщалось, накануне второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" приступило к достройке газопровода "Северный поток-2".

Ранее европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский" для достройки газопровода "Северный поток-2" на общую стоимость не менее $10 миллионов. Как сообщало Deutsche Welle, для поставок в обход санкций США использовалась норма, что они не распространяются на товары и услуги стоимостью менее $1 млн или $5 млн в течение года.

После дооснащения современным итальянским и нидерландским оборудованием судно сможет укладывать около двух километров труб в сутки. Это вдвое больше, чем судно "Фортуна", которое уже работает в территориальных водах Германии и Дании.

Отметим, что администрация США рассматривает возможность введения еще двух пакетов санкций в связи с проектом "Северный поток-2".