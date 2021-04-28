Застройщики ЖК на Подоле не смогли отменить предписание об устранении нарушений

Застройщики жилого комплекса "044" по ул. Кирилловской, 37, 37-А, в Подольском районе Киева не смогли через суд отменить предписание столичной Госархстройинспекции о приостановлении выполнения строительных работ на объекте до устранения допущенных нарушений.

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда. Киева от 6 апреля, передают Наші гроші/

В сентябре 2019 года на основании обращения депутата Киевсовета Департамент ГАСК в Киеве провел внеплановую проверку на объекте строительства: "Строительство общественно-жилого комплекса на ул. Фрунзе (сейчас - Кирилловская), 37, 37 (литера "А"), в Подольском районе Киева". Заказчик строительства - ООО "Фирма Швидко", генподрядчик - ООО "КДД - Генподряд", генпроектировщик - ООО "Проектные Инновации".

По результатам проведенной проверки установлен ряд нарушений, в частности:

земельный участок на строительство по целевому и функциональному назначению не предусмотрен для строительства общественно-жилого комплекса;

объект попадает в границу санитарно-защитной зоны (завод "Фармак"), в которой запрещено проектирование жилой застройки;

в проектной документации не запроектированы велодорожки, места для парковки автомобилей людей с инвалидностью, места отстоя велосипедов, что было предусмотрено в Градостроительных условиях и ограничениях;

площадь озеленения (701,6 кв м) в соответствии с проектной документацией не соответствует нормативным требованиям;

отсутствуют согласования предельной высоты зданий ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве;

отсутствуют условия ГУ МЧС Украины в Киеве по проектированию, строительству и эксплуатации объекта с учетом требований ГСН 1.17-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства".

Кроме того, зафиксированы нарушения охраны труда: отсутствуют защитные ограждения опасных зон, складирование материалов в непредусмотренных для этого местах.

Также установлено ведение исполнительной документации с нарушениями, в частности: часть актов на закрытие скрытых работ не содержит подписей представителей технического надзора и представителей проектной организации; в общем журнале работ не указан перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

По результатам проведенной проверки ГАСК выдала обязательные к исполнению предписания:

с 8 октября 2019 года остановить выполнение строительных работ на объекте до устранения допущенных нарушений, в том числе проектной организацией;

устранить допущенные нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности на указанном объекте строительства в срок до 8 ноября 2019 года.

Считая эти предписания незаконными, застройщики в октябре 2019 гола обратились в суд с требованием признать их противоправными и отменить.

Исследовав материалы, суд пришел к выводу, что указанную внеплановую проверку было проведено без нарушения процедуры и порядка ее проведения и по результатам выявленных нарушений выданы соответствующие предписания.

Суд отдельно обратил внимание, что истцы не оспаривали факт наличия нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил, установленных проверкой. Зато они оспаривали лишь процедурные вопросы проведения внепланового мероприятия контроля.

На участке площадью 0,5 га по ул. Кирилловской, 37, 37-А строится ЖК "044". Этот комплекс рекламируется как проект от Kiev Development Group при партнерстве KDD Engineering. Девелоперскую структуру KDD Group (Kyiv Donbas Development), которую контролировали экс-нардеп Виктор Толопов и братья Константиновские, было ликвидировано в 2015 году.

Указанный участок "Фирма Швидко" получила в аренду на основании решения Киевсовета 2009 года для строительства, эксплуатации и обслуживания офисного комплекса с заведениями общественного питания, физкультурно-оздоровительного комплекса с подземным паркингом.

Предполагалось строительство двух зданий высотой 9 этажей, всего на 173 квартиры.

Собственниками ООО являются "Фирма Швидко" Игорь Пецюх (59,5%) и кипрская компания "Валенбург Холдингс Лимитед" (40,5%), владельцем которой указывается Сергей Кубракс, зарегистрированный в Ирландии. Руководителем "Фирма Швидко" является Сергей Синченко. "Валенбург Холдингс Лимитед" также является совладельцем АО "НПП "Смелянский электромеханический завод", ООО "Красногранитный карьер", АО "ЗНВКИФ "Аргест".

Собственниками ООО "КДД-Генподряд" является ООО "Стандарт 1 Юкрейн" (99%), владельцем которого является Вадим Павлушин, и Александр Петровский из поселка Козелец Черниговской области (1%).

Владельцем ООО "Проектные Инновации" является ООО "Терра Проджект" и Вячеслав Бондарчук, который является также владельцем "Терра Проджект". Бондарчук в 2008 году был директором Открытого негосударственного пенсионного фонда "Тайгер Санни". В то время этим фондом владело КУА "Тайгер Эссет Менеджмент", совладелицей которого была Людмила Ивасюк. Дочь последней Дарья Ивасюк до сентября 2012 года была партнершей по ООО "Габбро Плюс" Андрея Вавриша, который был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне позиционирует себя как девелопер.

Вместе с юристом Вавриша Дмитрием Овсием Бондарчук являются соучредителями ОО "План действий".