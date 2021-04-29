В Украине зафиксировали 11,6 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

На утро 29 апреля в Украине зафиксировали 11 627 новых случаев коронавирусной болезни.

В частности, заболели 518 детей и 259 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также госпитализировано 3 096 человек, умерло 387 пациентов, выздоровело – 18 442. При этом совершили 93 463 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), Донецкой (809), Львовской (667) областях и в Киеве (940).

За все время пандемии в Украине заболело 2 059 465 человек, выздоровело – 1 635 333, летальных случаев зафиксировали 43 778, также провели 9 377 391 тест.

В то же время, добавил министр, с начала кампании вакцинации в Украине от COVID-19 привили 629 184 человека, за прошедшие сутки – 70 469.

Днем ранее, 28 апреля сообщили о 9 590 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 27 апреля – о 7 915 случаях заболевани, 26 апреля – о 5 062 случаях.