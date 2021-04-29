"Бойкивский экспресс" совершит первый рейс на майских праздниках, – "Укрзализныця"

Скоростной поезд Интерсити+ "Бойкивский экспресс" №745/746 Киев-Славское совершит свои первые рейсы после переименования 1 и 4 мая.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что в первый же день открытия продажи билетов на поезд было реализовано 10% билетов на первый рейс.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что зимой маршрутом Киев-Славское крсировал "Лыжный экспресс", который пользовался большим спросом среди любителей активного отдыха в горах. Из столицы до Бойкивщины можно добраться за 7 часов.

Напомним, в компании отметили, что спрос на билеты на майские праздники вырос на четверть. Спрос на билеты 30 апреля зафиксировали на 23% выше среднего значения с начала года.