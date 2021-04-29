Рада назначила нового главу Министерства энергетики

Верховная Рада поддержала кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессионального юриста Германа Галущенка на должность министра энергетики.

За его назначение проголосовали 305 народных депутатов.

Накануне назначение Галущенко на должность министра энергетики поддержал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось, на минувшей неделе фракция "Слуга народа" провела встречу с новым кандидатом. По словам депутатов фракции, его кандидатура была предложена Офисом президента.

Напомним, Кабинет министров назначил Германа Галущенко вице-президентом "Энергоатома" в мае 2020 года.

В 2013-2014 годах Галущенко уже работал в "Энергоатоме" исполнительным директором по правовому обеспечению. В то время компанию возглавлял Никита Константинов, который после Революции Достоинства устроился на работу в структуры "Росатома".

Вместе с Константиновым Галущенко также работал в "Энергоатоме" в 2006-2008 году, когда компанию возглавлял ставленник "Партии регионов" Андрей Деркач, в отношении которого введены санкции США.

Согласно официальной биографии, Галущенко также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, а также на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти. В разные годы он занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции.

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