Урожай в текущем сезоне может превысить 96 миллионов тонн, – УЗА

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай зерновых и масличных в этом году в 96 млн тонн против 84 млн тонн годом ранее.

Таким показателям способствуют хорошая перезимовка озимых культур и благоприятные погодные условия в течение весенних месяцев, передает пресс-служба УЗА.

"Если погодные условия и дальше будут благоприятными, то в этом году Украина получит один из лучших урожаев. Экспорт в новом сезоне может достигнуть 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне по прогнозу УЗА он составит около 46,8 млн тонн", – говорится в апрельском прогнозе ассоциации.

Так, УЗА оценивает будущий урожай пшеницы – на уровне 27,7 млн тонн (в 2020/2021 МГ – 25,3 млн тонн). При этом оценка экспорта пшеницы в новом 2021/2022 МГ составила 21 млн тонн.

Относительно текущего сезона, то УЗА снизила показатель экспорта пшеницы из Украины на 1,5 млн тонн – с 17,5 млн тонн до 16 млн тонн.

Относительно урожая кукурузы, то в этом году он может составить 35,5 млн тонн (в 2020/2021 МГ – 30 млн тонн), а экспорт в новом сезоне может достичь 30 млн тонн. В текущем же сезоне экспорт кукурузы не превысит 22 млн тонн. Как известно, в начале этого года, участники рынка и профильное министерство договорились в рамках Меморандума о предельном объеме экспорта кукурузы на уровне 24 млн тонн.

Урожай ячменя в этом году по оценкам УЗА может составить 8,2 млн тонн (в 2020/2021 МГ - 8 млн т), а экспорт 4,2 млн тонн, что соответствует прогнозному показателю и текущего сезона.

Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 16,5 млн тонн (в то время как в прошлом году он составил всего 12,9 млн тонн) и этот показатель сопоставим с 2019/2020 МГ, когда урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн.

Также в Украинской зерновой ассоциации отметили, что украинские аграрии продолжают проведение весенней посевной и уже засеяли около 30% от прогнозируемых 7,5 га под яровыми культурами. По данным метеорологов, недавние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и роста яровых культур.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.