Работники нелегальных call-центров ежемесячно выманивали у людей 7 миллионов, – СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице схему завладения средствами граждан через виртуальные "брокерские услуги".

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 7 млн грн.

Отмечается, что в схеме были задействованы более 100 человек. При этом бизнес просуществовал полгода.

"По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных "call-центров". Их операторы через IP-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги в тень и переводили в наличку", – говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах подозреваемых правоохранители обнаружили более 20 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.