Госгеокадастр представил портал геопространственных данных

Министерство аграрной политики и продовольствия и Госгеокадастр презентовали геопортал пилотного проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Это геопортал пилотного проекта, который предусматривает возможность полной интеграции в онлайн-режиме геопространственных данных про ресурсы, в частности землю, воду, лес и другие природные ресурсы, а также инфраструктуру, данные об инженерных сетях и дорогах Украины. Сейчас портал находится в стадии исследовательской эксплуатации. Вскоре любой человек сможет зайти и с помощью простого поиска просмотреть информацию не только о природных ресурсах, но и ознакомиться с установленными ограничениями, охранными зонами или красными линиями", – сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Отмечается, что все данные, отраженные в системе, не собраны физически, а интегрированы с помощью сервисов в режиме онлайн.

"Например, если во Львове будут внесены изменения в градостроительную документацию или обновлены местные ортофотопланы – это мгновенно появится на Национальном геопортале в будущем", – говорится в сообщении.

В пилотный проект вошли шесть городов: Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, а также Харьковская, Львовская области и 75 ОТГ из разных регионов Украины.

Проект уже имеет более тысячи наборов данных разного типа. Данные доступны как для просмотра, так и для загрузки.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Верховная Рада приняла его 13 апреля.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Как ранее пояснял заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законо даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени.

Кроме того, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.

По словам заместителя министра, соответствующий закон позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.