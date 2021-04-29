Зеленский подписал закон о тарифах на отопление (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №2458 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 29 апреля.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 3 декабря 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он призван исправить законодательную коллизию, из-за которой с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы. Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году. Законом предложено устранить эту коллизию, что позволит НКРЭКУ устанавливать тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отмечал, что принятие законопроекта позволит предприятиям ТКЭ применять экономически обоснованные тарифы, установленные регулятором, отмечает Интерфакс-Украина.

"Мы всем своим лицензиатам установили экономически обоснованные тарифы, но из-за коллизии в законодательстве они не могут их применять. Потому что эти конечные тарифы должны быть установлены после определенных процедур, в частности, после заключения всех письменных договоров с потребителями на теплоснабжение", – разъяснял глава регулятора.

Кроме того, документ должен урегулировать вопросы договорных отношений совладельцев многоквартирных домов с исполнителями коммунальных услуг.

В частности, законом предоставляется управляющему право действовать от имени совладельца многоквартирного дома как его представителя в отношениях с исполнителями коммунальных услуг на основании письменного заявления такого совладельца многоквартирного дома.

Согласно действующей редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах", если совладельцы дома не выбрали модель договора (индивидуальный, коллективный, договор с ОСМД как коллективным потребителем), то исполнитель услуги должен заключить с такими совладельцами индивидуальный договор, который не предусматривает обслуживание внутридомовых сетей .

Закон также предусматривает одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками, внедрение публичных договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких договоров.

Кроме того, ко второму чтению из законопроекта изъяли норму, которая предусматривала возможность несанкционированного доступа к жилью без получения согласия его владельца для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги. В окончательной редакции право доступа к к помещениям остается для представителей оператора газораспределительных систем, однако порядок его реализации должен быть установлен отдельным законом. При этом Главное юридическое управление Верховной Рады отмечало, что такое право противоречит Конституции, которая гарантирует неприкосновенность жилища.