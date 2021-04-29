Возможности сервиса 104.ua доступны всем участникам рынка газа Украины

104.ua - это сервис для потребителей газа, который предоставляет свои услуги всем заинтересованным компаниям, работающим на конкурентном рынке газа, поэтому обвинения в монополизме в его адрес не имеют оснований.

Об этом заявил директор ТОВ "104.ua" Юрий Петрук, передает пресс-служба компании.

"Считаем обвинения в монополии беспочвенными, поскольку единственным ограничением сотрудничества с нами является желание самих компаний. К нам, как к представителям сервиса, представители НАК "Нафтогаз Украины" или их дочерних компаний, не обращались. Надеемся, что от заявлений они перейдут к делу и интегрируются с нашим сервисом, чтобы повысить качество обслуживания своих клиентов и предоставить им лучшие услуги от 104.ua", – заявил Петрук.

Он напомнил, что онлайн-платформа 104.ua открывает клиентам любых газовых компаний оптимальные возможности для расчетов за газ и его доставку. Клиенты 104.ua могут с одного аккаунта управлять лицевыми счетами как у поставщиков газа, так и у операторов ГРМ, независимо от их места расположения. Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов, что особенно актуально в условиях пандемии, так как позволяет взять на себя заботу о близких.

На платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае расчет по двум счетам проводится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

Интерфейс "Личного кабинета" клиента на 104.ua адаптирован под все виды дивайсов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS.