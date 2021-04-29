"Укрэнерго" получило 10 миллиардов кредита для выплат по "зеленому тарифу"

НЭК "Укрэнерго" получила последний транш в размере 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредитной линии трех госбанков объемом 10,25 млрд на погашение долгов перед ГП "Гарантированный покупатель".

Об этом на пресс-конференции сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Интерфакс-Украина.

"Последний транш мы сегодня получили от "Укрэксимбанка". Теперь объем кредита достиг 10,3 млрд грн", – сказал глава компании.

Как сообщалось, "Укрэнерго" 30 декабря 2020 года заключила договор кредитной линии с АО "Ощадбанк" на сумму 5 млрд грн, а также кредитные договоры с АО "Укрэксимбанк" и АБ "Укргазбанк" на 4 млрд грн и 1,25 млрд грн соответственно.

В середине февраля "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") перечислило ГП "НАЭК "Энергоатом" и производителям электроэнергии из ВИЭ по 2,23 млрд грн из средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в счет погашения долга в рамках кредитов госбанков на 10,25 млрд грн.

До этого "ГарПок" 4 февраля выплатил равными частями производителям "зеленой" электроэнергии и "Энергоатому" приблизительно 1,8 млрд грн из средств, перечисленных ему НЭК "Укрэнерго" в рамках этого кредита. Эти транши поступили от "Ощадбанка" и "Укргазбанка".