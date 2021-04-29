"Укрэнерго" может погасить 30 миллиардов долга до конца года, – глава компании

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" представило перечень действий, выполнение которых позволит компании практически полностью погасить 30,1 млрд грн общего долга на рынке электроэнергии по состоянию на 27 апреля до конца 2021 года.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на пресс-коференции, передает Интерфакс-Украина.

Одним из таких ключевых мероприятий является привлечение со стороны международных финансовых организаций (МФО) или за счет выпуска "зеленых" бондов 15,3 млрд грн, которые покроют основную часть долга компании перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в размере 17 млрд грн.

Еще часть средств для расчетов с "ГарПок" компания планирует привлечь за счет увеличения тарифа на передачу электроэнергии, а также введения полномочий для НЭК доводить для ГП прогнозные объемы продажи электроэнергии возобновляемой генерации.

Кроме того, "Укрэнерго" сможет покрыть большую часть из 13,1 млрд грн задолженности компании перед производителями электроэнергии на балансирующем рынке в случае восстановления платежеспособности своих должников в лице "поставщика последней надежды" (ППН) госпредприятия "Укринтерэнерго", ряда государственных угольных шахт, а также коммунальных предприятий, включая компанию "Вода Донбасса".

"Вследствие тех мероприятий, которые мы считаем за необходимое выполнить до конца 2021 года, мы ожидаем, что войдем в 2022 год практически без долгов", - сказал Кудрицкий, добавив, что в случае повышения тарифа на передачу для НЭК до уровня, достаточного для выполнения ПСО, компания выйдет по итогам текущего года умеренную прибыль.

По состоянию на 1 января 2021 года общий долг НЭК "Укрэнерго" на рынке составлял 45,9 млрд грн, который удалось погасить на 15,8 млрд грн, в частности, за счет привлечения кредитов госбанков на 10,25 млрд грн, повышения уровня платежной дисциплины по оплате тарифа на передачу э/э выше 100%, предоставлению НАЭК "Энергоатом" права продавать э/э для населения напрямую поставщикам универсальных услуг (ПУУ), а также отмены нижнего price cap на балансирующем рынке (БР).

Как сообщалось, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд грн чистого убытка против 1,86 млрд грн чистой прибыли за 2019 год.

Ранее в "Укрэнерго" неоднократно отмечали, что основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными обязательствами по населению и покрытию "зеленого" тарифа перед ГП "Гарантированный покупатель", расходы по которым полностью не покрываются устанавливаемым тарифом.